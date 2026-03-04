HONOR hace un llamado a la colaboración abierta bajo la nueva visión del ecosistema de IA, mientras surgen nuevas oportunidades para los dispositivos de IA

Para crear una interfaz verdaderamente unificada, la empresa se complace en ejecutar su estrategia de ecosistema abierto de dispositivos de IA a través de la plataforma HONOR AI Connect

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de marzo, la empresa HONOR, responsable del ecosistema mundial de dispositivos con IA, presentó su plan para el ecosistema de IA durante el panel de debate inaugural ConnectAI en el Mobile World Congress (MWC) 2026. HONOR presentó su estrategia para crear un ecosistema de dispositivos abierto a través de la plataforma HONOR AI Connect, que se prevé que integre más de 20.000 servicios de IA a finales de 2026.

Fang Fei, presidenta de Productos de HONOR, expresó su opinión sobre la convergencia de la IA, los dispositivos y la conectividad. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

La estrategia marca la transformación acelerada de HONOR, que pasa de ser un fabricante de teléfonos inteligentes a convertirse en una empresa líder mundial en el ecosistema de dispositivos con IA. La fuerza impulsora principal es la plataforma HONOR AI Connect, que ha sido objeto de una actualización integral y pone las capacidades básicas de IA de HONOR a disposición de todos los socios del ecosistema. Este cambio va más allá de la simple conectividad hacia una inteligencia profundamente compartida, con el objetivo de crear un avatar personal para los usuarios dentro de un vasto ecosistema de dispositivos multimarca.

Durante el panel de debate, Fang Fei, presidenta de Productos de HONOR, estuvo acompañado por Philippe Lucas, vicepresidente ejecutivo de Innovación, Asociaciones, Contenidos y Dispositivos de Orange, en una interesante conversación sobre la convergencia de la IA, los dispositivos y la conectividad. Centrándose en el tema de "romper barreras", HONOR destacó su compromiso de trabajar en colaboración con socios como Orange para expandirse a nuevas categorías de hardware, como educación, hogares inteligentes, productos de audio, mascotas y juguetes.

Para ilustrar esta visión, Fang Fei trazó un paralelo con la historia de la evolución y explicó que el sector se encuentra al borde de una "explosión cámbrica" en los dispositivos de IA. Señaló que, al igual que la explosión cámbrica original hace millones de años dio lugar a una repentina aparición de innumerables formas de vida nuevas, el mundo está a punto de ser testigo de una diversificación rápida y masiva similar de nuevos dispositivos inteligentes. Esta evolución hará que la IA adopte nuevas formas, desde la "IA incorporada", como el Robot Phone de HONOR, hasta los compañeros de IA especializados que HONOR está explorando con sus socios.

"En HONOR, creemos que los 'jardines amurallados' deberían ser cosa del pasado", afirmó Fang Fei, presidenta de Productos de HONOR. "Nuestra visión es sencilla. Queremos combinar nuestro enfoque centrado en el ser humano con la tecnología para maximizar el potencial de cada persona. Para ello, estamos creando compañeros de IA que hacen que los usuarios sean más creativos y estén más conectados".

Se está produciendo una transformación más profunda gracias a la evolución de nuestras tecnologías distribuidas subyacentes. En el pasado, la interacción entre los seres humanos y las computadoras se limitaba a una sola pantalla. Hoy en día, gracias a la tecnología distribuida, hemos superado las limitaciones físicas del hardware.

Este cambio se manifiesta en dos tendencias clave: la "desvinculación" del hardware inteligente, que hace que los dispositivos evolucionen hasta convertirse en periféricos especializados para escenarios específicos, y la "ubiquitización" de los puntos de entrada de la IA, lo que crea nuevos paradigmas de interacción adaptados a contextos del mundo real.

Para crear una experiencia verdaderamente unificada ante este desafío, HONOR está llevando a cabo su estrategia de ecosistema abierto de dispositivos de IA a través de la plataforma HONOR AI Connect. En este nuevo mundo, la "interfaz" es un agente de IA, un gemelo digital personal que vive en los dispositivos del usuario. Gracias a la plataforma abierta, este gemelo digital entiende la intención del usuario en su teléfono y traslada ese entendimiento a su auto conectado, hogar inteligente o robot de servicio, lo que permite una continuidad inteligente y sin interrupciones.

Esta nueva generación de dispositivos rompe con los formatos tradicionales. Ilustra el concepto de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) de HONOR, que transforma los dispositivos de herramientas pasivas a socios proactivos. Un excelente ejemplo es el HONOR Robot Phone, un dispositivo revolucionario que fusiona la innovación de los teléfonos inteligentes con la robótica. Actúa como un operador de cámara personal, ya que registra y graba videos automáticamente, lo que permite a los usuarios participar de forma activa en sus propios recuerdos.

Durante su evento de lanzamiento oficial el 1 de marzo, HONOR presentó su último teléfono inteligente plegable con IA nativa, el ultradelgado HONOR Magic V6, junto con su última generación de innovadoras PC, tabletas y mucho más. Desde el Robot Phone hasta las últimas innovaciones en dispositivos plegables, tabletas y PC, los medios de comunicación mundiales y los asistentes al MWC están invitados a visitar el stand de HONOR en el pabellón 3 para experimentar de primera mano el futuro de los dispositivos inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924723/Fang_Fei_President_Products_HONOR_expressed_views_convergence_AI_devices.jpg

FUENTE Honor Device Co., Ltd