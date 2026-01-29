LEPAS envía el LEPAS L4 a Sudáfrica, lo que acelera la expansión del mercado mundial

TAICANG, China, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 26 de enero, la nueva marca de vehículos de nueva energía (NEV) LEPAS completó su envío de exportación en el puerto de Taicang. El primer lote de más de 500 vehículos LEPAS L4 se cargó de manera oficial y se envió al puerto de Durban, Sudáfrica.

LEPAS envía el primer lote de LEPAS L4 a Sudáfrica (PRNewsfoto/LEPAS)

Sudáfrica es uno de los centros clave en el mercado de vehículos de África y también uno de los principales mercados de vehículos del mundo con volante a la derecha. Con sus puertos y redes logísticas bien desarrollados, el país sirve como una importante puerta de entrada para las marcas extranjeras que se expanden en África. El LEPAS L4 de este envío está fabricado sobre la nueva plataforma inteligente LEX de Chery Group, con unas dimensiones de 4.400 × 1.820 × 1.635 mm y una distancia entre ejes de 2.700 mm. Desde la perspectiva del consumidor, el LEPAS L4 se alinea con la transición en curso del mercado automotriz mundial hacia las nuevas energías, y satisface la posible demanda de NEV de alta calidad. Desde la perspectiva de la marca, este envío también significa que los productos de LEPAS están totalmente preparados para ofrecer una experiencia de conducción y manejo elegante a usuarios con hábitos de conducción diversos, incluso en condiciones de carretera complejas. Al recopilar opiniones del mundo real, LEPAS perfeccionará progresivamente sus sistemas de productos y servicios, lo que sentará las bases para una mayor expansión del mercado y el desarrollo de la marca.

Luego de la llegada del primer lote al puerto de Durban, LEPAS utilizará Sudáfrica como centro estratégico para expandirse a otros mercados, aprovechando el maduro sistema de distribución de vehículos, los puertos y las redes logísticas del país. Mientras consolida sus propias ventajas, LEPAS seguirá aplicando la estrategia del Grupo "In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere" (En algún lugar, para algún lugar, estar en algún lugar), y se centrará en operaciones localizadas y en la innovación de productos para ofrecer soluciones de movilidad con NEV más inteligentes y elegantes a los consumidores locales.

Sudáfrica es solo el punto de partida para la expansión mundial de LEPAS. La marca seguirá presentando sus productos, redes, presencia de marca y servicios posventa en distintos países y continentes, con el fin de difundir por todo el mundo su filosofía de estilo de vida elegante, infraestructura de apoyo, tecnologías de vanguardia de NEV y oportunidades de empleo relacionadas con la industria de los vehículos de nueva energía, lo que le permitirá posicionarse como un contribuyente a largo plazo al ecosistema global de movilidad de NEV.

Para conocer las últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales oficiales.

YouTube: https://youtube.com/@lepasinternational

Instagram: https://www.instagram.com/lepas.international

TikTok: https://www.tiktok.com/@lepas.international

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61578653973934

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871772/LEPAS.jpg

FUENTE LEPAS