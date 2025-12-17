W krytycznym momencie dla globalnego zarządzania klimatem firma LEPAS interpretuje zieloną odpowiedzialność Chin przez pryzmat zrównoważonej elegancji

WUHU, Chiny, 17 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- W brazylijskim Belém zakończyła się niedawno 30. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP30). Lata 2025-2030 to okres ostatniej szansy dla realizacji celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C oraz przejścia od deklaracji do konkretnych działań. Aby osiągnąć ten cel, sekretarz generalny ONZ António Guterres podkreślił konieczność znacznego i szybkiego ograniczenia emisji oraz wezwał do opracowania jasnych i wiarygodnych planów wycofania paliw kopalnych i przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku czystej energii.

LEPAS L8, the flagship model of LEPAS

W 2020 r. Chiny włączyły cele „osiągnięcia szczytowego poziomu emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. oraz neutralności węglowej przed 2060 r." do swojej krajowej strategii rozwoju. Zobowiązania te znajdują odzwierciedlenie nie tylko w prowadzonej polityce, ale także w transformacji przemysłowej. Chiński przemysł pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii (NEV) rozwija się dynamicznie, a produkcja, sprzedaż i eksport tych pojazdów plasują się wśród najwyższych na świecie. Jako główny motor neutralności węglowej w transporcie, sektor ten przełożył zobowiązania klimatyczne na skalowalne, oparte na rynku rozwiązania i sprawił, że ekologiczna mobilność stała się głównym wyborem.

Biorąc pod uwagę zarówno kierunek polityki, jak i dynamikę rozwoju przemysłowego, grupa Chery wykorzystała tę historyczną szansę i wprowadziła na rynek zupełnie nową globalną markę pojazdów elektrycznych - LEPAS. Mając głęboką świadomość globalnych wyzwań środowiskowych, LEPAS stawia zrównoważony rozwój w centrum swojej strategii marki. Pozycjonowana jako „marka preferowana przez osoby ceniące elegancką mobilność", LEPAS wykorzystuje swoją filozofię „eleganckiej technologii", aby dostarczać produkty i usługi przyjazne dla środowiska i wysokiej jakości. W ten sposób tworzy wyrafinowane doświadczenia związane z ekologiczną mobilnością, jednocześnie wykorzystując siłę chińskich marek pojazdów elektrycznych do realizacji globalnych celów w zakresie zarządzania klimatem i ochrony środowiska.

Z punktu widzenia produktów firma LEPAS planuje stworzyć portfolio skoncentrowane na modelach BEV, aby umożliwić mobilność bezemisyjną, natomiast pojazdy PHEV mają służyć jako rozwiązania przejściowe, pomagające w przejściu od pojazdów konwencjonalnych do w pełni elektrycznej przyszłości. Flagowy model LEPAS L8 i kolejne modele są oparte na całkowicie nowej, opracowanej przez firmę platformie NEV, obejmującej zaawansowane akumulatory, silniki i elektroniczne układy sterowania, zapewniające niską emisję dwutlenku węgla, doskonałą dynamikę jazdy i duży zasięg.

Zarządzanie klimatem wykracza poza granice, a ekologiczny rozwój dotyczy naszej wspólnej przyszłości. Opierając się na mocnych stronach chińskich pojazdów NEV, LEPAS nadal rozwija ekologiczne innowacje i rozszerza swoją działalność na całym świecie, oferując zrównoważone i eleganckie rozwiązania w zakresie mobilności, które sprawiają, że każda podróż staje się krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2845403/LEPAS_L8__the_flagship_model_of_LEPAS.jpg