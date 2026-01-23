WUHU, China, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LEPAS, la nueva marca de vehículos de energía alternativa, desarrollada para los mercados globales y se basa en la plataforma estratégica e inteligente LEX. Como resultado del ecosistema tecnológico global del Grupo Chery, LEX establece un nuevo punto de referencia para las plataformas NEV de próxima generación y ofrece un liderazgo intergeneracional en inteligencia integral para vehículos. Con una plataforma, una arquitectura y una experiencia de usuario totalmente nuevas, LEX aborda directamente los problemas históricos de los usuarios, y así elimina la inteligencia fragmentada, mitiga la ansiedad por la carga y permite transiciones fluidas entre el combustible y la electricidad, lo que sienta las bases inteligentes para consolidar a LEPAS como la marca preferida para el nuevo estilo de vida elegante.

LEPAS define la "conducción elegante" con su plataforma inteligente LEX (PRNewsfoto/LEPAS)

A medida que la industria mundial de los vehículos eléctricos nuevos (NEV) entra en una nueva etapa de competencia, el enfoque está pasando de los indicadores de rendimiento aislados a la arquitectura electrónica y eléctrica (EEA) y la experiencia del usuario en todos los escenarios. La plataforma LEX surge precisamente en respuesta a esta transformación. Basada en la nueva arquitectura electrónica y eléctrica de EEA 5.1, LEX adopta una solución integrada de doble zona y doble centro que ofrece tres beneficios principales: estandarización de hardware, actualizaciones de software sostenibles e interoperabilidad de datos sin complicaciones. Esta arquitectura permite una coordinación eficiente entre la cabina inteligente, la conducción inteligente y los sistemas de control del tren motriz, lo que resuelve problemas de larga data relacionados con la fragmentación de los componentes electrónicos y la limitada capacidad de actualización.

Potenciada por EEA 5.1, la plataforma LEX logra un equilibrio preciso entre elegancia y rendimiento en la dinámica de conducción. Ajustado por un equipo de ingenieros profesionales europeos, el chasis inteligente integra tecnologías avanzadas que incluyen suspensión activa y amortiguación controlada electrónicamente. Con una rigidez torsional de la carrocería de 23.800 N•m/grado, significativamente superior a la de vehículos comparables, y un diseño de semiejes de tres etapas, el vehículo ofrece un confort de marcha al nivel de una limusina, junto con un manejo ágil y seguro, lo que crea una auténtica sensación de unidad entre el conductor y la máquina.

En términos de capacidad del tren motriz, LEX es compatible con múltiples soluciones energéticas. Su motor de combustión interna alcanza una eficiencia térmica del 45,79 %, con un consumo de combustible tan bajo como 4,9 L/100 km en modo de carga sostenida. El sistema de carga rápida de alto voltaje de 800 V reduce significativamente los tiempos de carga, mientras que un sistema de bomba de calor de doble fuente y amplio rango de temperatura garantiza un funcionamiento confiable hasta –40 °C, lo que permite adaptarse a diversos escenarios de uso en todo el mundo.

Gracias a su compatibilidad con múltiples trenes motrices y a una sólida adaptabilidad global, la plataforma LEX permite un rápido desarrollo de vehículos eléctricos puros, híbridos y de otras formas de energía. Más que una arquitectura técnica, LEX representa la definición sistemática de LEPAS de la categoría "conducción elegante", que ofrece un manejo sereno, un confort imperceptible y una resistencia sin preocupaciones gracias a la tecnología inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867994/LEX.jpg

FUENTE LEPAS