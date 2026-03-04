Huawei lance une nouvelle génération de solutions de sites verts activés par l'IA et de centres de données IA de niveau gigawatt pour renforcer les capacités des opérateurs

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors de l'événement de lancement de produits et de solutions dans le cadre du MWC Barcelona 2026, Bob He, vice-président de Huawei Digital Power, a présenté des solutions de sites verts et de centres de données IA de niveau gigawatt de nouvelle génération. Ces solutions aident les opérateurs à mettre en place des réseaux à cible zéro carbone et à poser des bases solides pour l'informatique de l'IA à l'ère de l'internet agentique, favorisant ainsi une transformation intelligente et à faible émission de carbone.

Site vert activé par l'IA

Bob He, Vice President of Huawei Digital Power

Alors que le développement du monde intelligent s'accélère, le développement de l'IA entraîne une croissance explosive du trafic, ce qui pose des défis aux installations d'alimentation électrique des sites. Le site vert activé par l'IA de Huawei est le premier à présenter une synergie intelligente de bout en bout, améliorant la résilience du réseau et réduisant les charges d'exploitation énergétiques, transformant les actifs de stockage d'énergie des opérateurs en flux de revenus.

Aucune interruption du réseau due à des coupures de courant : iBackup double le temps de sauvegarde, augmentant la disponibilité de l'alimentation du site à 99,9 %. Au Koweït, le temps de sauvegarde d'urgence a été porté de 3 à 6 heures pour assurer la continuité des activités en cas de coupure de courant.

Un plein de carburant par an : des algorithmes intelligents intègrent les prévisions météorologiques, de production d'énergie et de charge pour permettre une programmation intelligente et collaborative de des installations photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie et des groupes électrogènes. En Afrique australe, cette solution a aidé les clients à réduire leur consommation de carburant de 75 %, ce qui leur a permis d'économiser plus de 10 000 dollars et de réduire les émissions de carbone de 18 tonnes par site et par an.

Économiser l'argent et en gagner : cette solution de centrale électrique virtuelle permet aux actifs de stockage d'énergie des opérateurs de participer au marché de l'électricité et de générer des recettes. En Europe du Nord, cette solution a permis aux clients d'augmenter leurs revenus annuels de plus de 2 000 euros par site.

Solution de centre de données IA de niveau gigawatt

L'ère intelligente a vu la demande de puissance informatique exploser, ce qui a entraîné la construction d'installations de centres de données IA. Toutefois, cela pose également des problèmes de fiabilité, de consommation d'énergie, de livraison et d'évolution harmonieuse. Huawei Data Center Facility réinvente les quatre liens fondamentaux de l'alimentation électrique, du refroidissement, du stockage de l'énergie et des opérations pour fournir une solution de centre de donnée IA très fiable, économe en énergie, livrée rapidement et entièrement compatible, optimisant les jetons par watt et activant la progression de l'ère de l'IA.

Alimentation du centre de donnée IA de bout en bout : grâce à des innovations dans l'alimentation électrique, du réseau aux puces, et à la production de liens d'alimentation, Huawei a mis au point une solution PowerPOD intégrée à haute densité, à haut rendement et fiable pour faciliter la livraison rapide du centre de données IA.

Refroidissement du centre de données IA de bout en bout : grâce à des innovations en matière de dissipation de la chaleur, des puces vers l'environnement extérieur, et à la production de liaisons de refroidissement, Huawei a mis au point une solution IT POD (module informatique préfabriqué) intégrée efficace, fiable et intelligente pour aider les centres de données IA à refroidir de façon efficace et très fiable.

L'IA pour les opérations intelligentes du centre de donnée : l'IA est mise à contribution pour améliorer les centres de données, en améliorant la sécurité et l'efficacité énergétique du centre de données IA tout au long du cycle de vie. L'IA au service de la sécurité : l'anticipation et l'identification des défauts facilitent le passage d'une réponse passive à une maintenance prédictive.

L'IA au service de l'efficacité énergétique : la coordination intelligente et l'optimisation du refroidissement et de l'alimentation électrique réduisent la consommation d'énergie.

Bob Il a déclaré que Huawei exploitera pleinement ses avantages en matière de technologies convergentes dans les domaines de l'énergie, du sans-fil et des services pour aider les opérateurs à construire des installations énergétiques TIC plus flexibles, plus fiables et plus écologiques, à accélérer la transformation intelligente à l'ère de l'IA et à obtenir un succès commercial continu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg