Huawei Luncurkan Solusi New-Gen AI-Powered Green Site dan GW-Level AIDC untuk Mendukung Operator

Seiring dengan teknologi cerdas yang kian cepat berkembang, pertumbuhan trafik akibat AI meningkat pesat dan menimbulkan tantangan untuk fasilitas daya di lokasi jaringan. Solusi AI-Powered Green Site dari Huawei menjadi solusi pertama yang menghadirkan sinergi cerdas terpadu, meningkatkan daya tahan jaringan sekaligus menghemat biaya operasional energi (OPEX), serta mengubah aset penyimpanan energi operator menjadi sumber pendapatan baru.

Tanpa gangguan jaringan akibat pemadaman listrik: Fitur iBackup menggandakan waktu cadangan daya dan meningkatkan ketersediaan daya di lokasi jaringan hingga 99,9%. Di Kuwait, waktu cadangan darurat meningkat dari 3 jam menjadi 6 jam sehingga layanan tetap berjalan saat terjadi pemadaman listrik.

Hanya satu tangki bahan bakar per tahun: Algoritma cerdas mengintegrasikan data cuaca, pembangkit listrik, dan prediksi beban untuk menjadwalkan penggunaan panel surya (PV), sistem penyimpanan energi, dan genset secara terkoordinasi. Di Afrika Selatan, solusi ini membantu pelanggan memangkas konsumsi bahan bakar hingga 75%, menghemat lebih dari US$10.000 dan mengurangi emisi karbon sebesar 18 ton per lokasi jaringan setiap tahun.

Dari penghematan biaya menjadi sumber pendapatan: Solusi pembangkit listrik virtual untuk berbagai skenario mendukung aset penyimpanan energi operator berpartisipasi dalam pasar listrik dan menghasilkan pendapatan. Di Eropa Utara, solusi ini membantu pelanggan meningkatkan pendapatan tahunan lebih dari €2.000 per lokasi jaringan.

Solusi GW-level AIDC

Di era teknologi cerdas, permintaan komputasi meningkat tajam sehingga mendorong pembangunan fasilitas AIDC. Namun, tantangan juga muncul dalam hal keandalan, konsumsi energi, kecepatan implementasi, dan kemudahan pengembangan. Huawei menghadirkan solusi fasilitas pusat data yang merekonstruksi empat aspek utama: pasokan daya, sistem pendinginan, penyimpanan energi, dan operasional. Hasilnya, solusi AIDC yang sangat andal, hemat energi, cepat diimplementasikan, dan kompatibel secara menyeluruh, sekaligus memaksimalkan efisiensi komputasi per watt.

Pasokan daya menyeluruh untuk AIDC: Melalui inovasi pasokan daya dari jaringan listrik hingga ke cip, Huawei mengembangkan solusi PowerPOD terintegrasi dengan densitas besar, efisiensi tinggi, dan keandalan optimal guna mempercepat pembangunan AIDC.

Pendinginan menyeluruh untuk AIDC: Dengan inovasi sistem pelepasan panas dari level cip hingga lingkungan luar ruang, Huawei menghadirkan solusi IT POD terintegrasi yang efisien, andal, dan cerdas, mendukung pendinginan AIDC yang stabil dan hemat energi.

AI untuk operasional pusat data: AI digunakan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi energi pusat data sepanjang siklus pemakaian. AI untuk keamanan: Prediksi dan identifikasi gangguan memfasilitasi peralihan dari respons reaktif menjadi pemeliharaan prediktif.

AI untuk efisiensi energi: Koordinasi dan optimalisasi cerdas antara sistem pendinginan dan pasokan daya turut memangkas konsumsi energi.

Menurut Bob He, Huawei akan terus memanfaatkan keunggulan dalam teknologi terintegrasi di bidang energi, nirkabel, dan layanan untuk membantu operator membangun fasilitas daya TIK yang lebih fleksibel, andal, dan ramah lingkungan. Langkah tersebut akan mempercepat transformasi cerdas di era AI serta mendukung kesuksesan bisnis jangka panjang.

SOURCE Huawei Digital Power