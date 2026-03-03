Huawei wprowadza nowej generacji zielone instalacje oparte na AI oraz rozwiązania AIDC na poziomie gigawatowym, zapewniając wsparcie operatorom

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ – Podczas premiery produktów i usług w ramach MWC Barcelona 2026, Bob He, wiceprezes Huawei Digital Power, zaprezentował nowej generacji zielone instalacje oparte na technologii AI oraz rozwiązania AIDC na poziomie gigawatowym. Rozwiązania te pomagają operatorom budować sieci ukierunkowane na zerową emisję netto oraz tworzą solidne fundamenty pod rozwój mocy obliczeniowej AI w erze agentowego internetu, przyspieszając inteligentną transformację niskoemisyjną.

Zielone instalacje oparte na AI

Bob He, Vice President of Huawei Digital Power

Wraz z przyspieszeniem rozwoju inteligentnego świata postępy w dziedzinie AI powodują gwałtowny wzrost ruchu sieciowego, stawiając przed infrastrukturą zasilania stacji bazowych coraz większe wyzwania. Zielone instalacje oparte na AI firmy Huawei to pierwsze rozwiązanie oferujące inteligentną kompleksową synergię, które zwiększa odporność sieci oraz ogranicza koszty operacyjne energii, przekształcając zasoby magazynowania energii operatorów w nowe źródła przychodów.

Brak przerw w działaniu sieci spowodowanych awariami zasilania: rozwiązanie iBackup podwaja czas podtrzymania zasilania, zwiększając dostępność energetyczną stacji do poziomu 99,9%. W Kuwejcie czas awaryjnego zasilania został wydłużony z 3 do 6 godzin, co zapewnia ciągłość działania usług w przypadku przerw w dostawach energii.

Jeden zbiornik paliwa rocznie: inteligentne algorytmy integrują prognozy pogody, produkcji energii oraz obciążenia, umożliwiając inteligentne i skoordynowane zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi, systemami magazynowania energii oraz agregatami prądotwórczymi. W Afryce Południowej rozwiązanie to pozwoliło klientom zmniejszyć zużycie paliwa o 75%, generując oszczędności przekraczające 10 000 USD oraz redukując emisję CO2 o 18 ton rocznie na jedną instalację.

Od ograniczania kosztów do generowania przychodów: Dostosowane do wielu sytuacji rozwiązanie wirtualnej elektrowni umożliwia operatorom włączanie posiadanych zasobów magazynowania energii do rynku energii elektrycznej i generowanie dodatkowych przychodów. W Europie Północnej rozwiązanie to pomogło klientom zwiększyć roczne przychody o ponad 2000 euro na jedną instalację.

Rozwiązanie AIDC na poziomie gigawatowym

Era inteligentnych rozwiązań przynosi gwałtowny wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową, co napędza budowę centrów danych AI (AIDC). Jednocześnie pojawiają się wyzwania w zakresie niezawodności, zużycia energii, terminowej realizacji projektów oraz płynnej ewolucji infrastruktury. Obiekty centrów danych Huawei na nowo definiują cztery kluczowe obszary - zasilanie, chłodzenie, magazynowanie energii oraz eksploatację - aby dostarczyć wysoce niezawodne, energooszczędne, możliwe do szybkiego wdrożenia i w pełni kompatybilne rozwiązanie AIDC, które zapewnia maksymalną liczbę tokenów na wat i napędzają rozwój ery AI.

Pełnozakresowe zasilanie AIDC: dzięki innowacjom obejmującym cały łańcuch zasilania - od sieci energetycznej po układy scalone - oraz standaryzacji modułów zasilających, firma Huawei opracowała zintegrowane rozwiązanie PowerPOD o wysokiej gęstości mocy, wysokiej sprawności i niezawodności, umożliwiające szybkie wdrażanie AIDC.

Pełny cykl chłodzenia AIDC: dzięki innowacjom w zakresie odprowadzania ciepła - od układów scalonych po środowisko zewnętrzne - oraz standaryzacji systemów chłodzenia Huawei stworzył wydajne, niezawodne i inteligentne zintegrowane rozwiązanie IT POD, które obsługuje efektywne i wysoce niezawodne chłodzenie centrów danych AI.

AI dla inteligentnej eksploatacji centrów danych: sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i efektywności energetycznej AIDC w całym cyklu życia obiektu. AI dla bezpieczeństwa: prognozowanie i identyfikacja usterek umożliwiają przejście od reaktywnego reagowania na awarie do konserwacji predykcyjnej.

AI dla efektywności energetycznej: inteligentna koordynacja i optymalizacja systemów chłodzenia oraz zasilania prowadzą do dalszego ograniczenia zużycia energii.

Bob He podkreślił, że Huawei w pełni wykorzysta przewagę w zakresie konwergencji technologii energetycznych, bezprzewodowych oraz usługowych, aby wspierać operatorów w budowie bardziej elastycznej, niezawodnej i ekologicznej infrastruktury zasilania ICT, przyspieszać inteligentną transformację w erze AI oraz osiągać trwały sukces biznesowy.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg