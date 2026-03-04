Huawei uvádza na trh riešenia pre zelenú lokalitu novej generácie s podporou AI a riešenia AIDC na úrovni gigawattov na posilnenie postavenia operátorov
News provided byHuawei Digital Power
Mar 04, 2026, 08:31 ET
BARCELONA, Španielsko, 4. marec 2026 /PRNewswire/ – Na podujatí Product & Solution Launch počas MWC Barcelona 2026 predstavil Bob He, viceprezident spoločnosti Huawei Digital Power, zelenú lokalitu novej generácie s podporou AI a riešenia AIDC na úrovni gigawattov. Tieto novinky pomáhajú operátorom budovať cieľové siete s nulovými emisiami uhlíka a položiť pevný základ pre AI v ére agentického internetu, čo podporuje inteligentnú transformáciu s nízkymi emisiami uhlíka.
Zelená lokalita s podporou AI
Ako inteligentný svet neustále zrýchľuje, vývoj AI poháňa explozívny nárast dátovej prevádzky, čo prináša výzvy pre napájanie telekomunikačných lokalít. Zelená lokalita s podporou AI od spoločnosti Huawei je prvé riešenie, ktoré ponúka komplexnú inteligentnú synergiu, zvyšuje odolnosť siete a znižuje prevádzkové náklady na energiu, čím premieňa úložiská energie operátorov na zdroj príjmov.
- Nulové narušenia siete v dôsledku výpadkov prúdu: funkcia iBackup zdvojnásobuje čas zálohovania, čím zvyšuje dostupnosť napájania lokality na 99,9 %. V Kuvajte sa núdzový záložný čas predĺžil z 3 na 6 hodín, aby sa pri výpadkoch elektriny zachovala kontinuita prevádzky.
- Jedna nádrž paliva ročne: inteligentné algoritmy prepájajú predpovede počasia, výroby elektriny a záťaže, umožňujú inteligentné, koordinované riadenie fotovoltiky, systémov skladovania energie a dieselagregátov (gensetov). V južnej Afrike toto riešenie pomohlo zákazníkom znížiť spotrebu paliva o 75 %, ušetriť viac než 10 000 USD a znížiť emisie uhlíka o 18 ton na lokalitu ročne.
- Od šetrenia k zarábaniu peňazí: riešenie virtuálnej elektrárne pre všetky scenáre umožňuje, aby sa batériové úložiská operátorov zapájali do trhu s elektrinou a generovali príjmy. V severnej Európe pomohlo zvýšiť zákazníkom ročný výnos o viac než 2000 € na lokalitu.
Riešenie AIDC na úrovni gigawattov
Inteligentná éra prináša prudký nárast dopytu po výpočtovom výkone, čo poháňa výstavbu zariadení AIDC. To však zároveň prináša výzvy v oblasti spoľahlivosti, spotreby energie, dodávok (časovej realizácie) a plynulého rozvoja. Dátové centrum Huawei preto prepracúva štyri kľúčové články – napájanie, chladenie, skladovanie energie a prevádzku – a ponúka vysoko spoľahlivé, energeticky efektívne, rýchlo nasaditeľné a plne kompatibilné riešenie pre AIDC. Jeho cieľom je maximalizovať počet tokenov na watt a posúvať éru AI vpred.
- Napájanie AIDC naprieč celým reťazcom: Vďaka inováciám v napájaní od elektrickej siete až po čipy a vďaka „produktizácii" napájacích článkov Huawei vyvinul integrované riešenie PowerPOD s vysokou hustotou, vysokou účinnosťou a vysokou spoľahlivosťou, ktoré podporuje rýchle dodanie AIDC.
- Chladenie AIDC v celom reťazci: Prostredníctvom inovácií odvádzania tepla od čipov až po vonkajšie prostredie a vďaka „produktizácii" chladiacich článkov spoločnosť Huawei vybudovala efektívne, spoľahlivé a inteligentné integrované riešenie IT POD, ktoré pomáha AIDC dosiahnuť účinné a vysoko spoľahlivé chladenie.
- AI pre inteligentnú prevádzku DC: AI sa využíva na zvyšovanie úrovne dátových centier a zlepšovanie bezpečnosti aj energetickej efektívnosti AIDC počas celého životného cyklu. AI pre bezpečnosť: Predikcia a identifikácia porúch umožňujú prechod od pasívnej reakcie k prediktívnej údržbe.
- AI pre energetickú efektívnosť: Inteligentná koordinácia a optimalizácia chladenia a napájania znižujú spotrebu energie.
Bob He uviedol, že Huawei naplno využije svoje výhody v konvergovaných technológiách naprieč energetikou, bezdrôtovými sieťami a službami, aby operátorom pomohol budovať flexibilnejšie, spoľahlivejšie a ekologickejšie energetické zariadenia pre ICT, urýchliť inteligentnú transformáciu v ére AI a dosahovať trvalý obchodný úspech.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg
Share this article