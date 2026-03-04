Huawei uvádza na trh riešenia pre zelenú lokalitu novej generácie s podporou AI a riešenia AIDC na úrovni gigawattov na posilnenie postavenia operátorov

News provided by

Huawei Digital Power

Mar 04, 2026, 08:31 ET

BARCELONA, Španielsko, 4. marec 2026 /PRNewswire/ – Na podujatí Product & Solution Launch počas MWC Barcelona 2026 predstavil Bob He, viceprezident spoločnosti Huawei Digital Power, zelenú lokalitu novej generácie s podporou AI a riešenia AIDC na úrovni gigawattov. Tieto novinky pomáhajú operátorom budovať cieľové siete s nulovými emisiami uhlíka a položiť pevný základ pre AI v ére agentického internetu, čo podporuje inteligentnú transformáciu s nízkymi emisiami uhlíka.

Zelená lokalita s podporou AI

Bob He, Vice President of Huawei Digital Power
Bob He, Vice President of Huawei Digital Power

Ako inteligentný svet neustále zrýchľuje, vývoj AI poháňa explozívny nárast dátovej prevádzky, čo prináša výzvy pre napájanie telekomunikačných lokalít. Zelená lokalita s podporou AI od spoločnosti Huawei je prvé riešenie, ktoré ponúka komplexnú inteligentnú synergiu, zvyšuje odolnosť siete a znižuje prevádzkové náklady na energiu, čím premieňa úložiská energie operátorov na zdroj príjmov.

  • Nulové narušenia siete v dôsledku výpadkov prúdu: funkcia iBackup zdvojnásobuje čas zálohovania, čím zvyšuje dostupnosť napájania lokality na 99,9 %. V Kuvajte sa núdzový záložný čas predĺžil z 3 na 6 hodín, aby sa pri výpadkoch elektriny zachovala kontinuita prevádzky.
  • Jedna nádrž paliva ročne: inteligentné algoritmy prepájajú predpovede počasia, výroby elektriny a záťaže, umožňujú inteligentné, koordinované riadenie fotovoltiky, systémov skladovania energie a dieselagregátov (gensetov). V južnej Afrike toto riešenie pomohlo zákazníkom znížiť spotrebu paliva o 75 %, ušetriť viac než 10 000 USD a znížiť emisie uhlíka o 18 ton na lokalitu ročne.
  • Od šetrenia k zarábaniu peňazí: riešenie virtuálnej elektrárne pre všetky scenáre umožňuje, aby sa batériové úložiská operátorov zapájali do trhu s elektrinou a generovali príjmy. V severnej Európe pomohlo zvýšiť zákazníkom ročný výnos o viac než 2000 € na lokalitu.

Riešenie AIDC na úrovni gigawattov

Inteligentná éra prináša prudký nárast dopytu po výpočtovom výkone, čo poháňa výstavbu zariadení AIDC. To však zároveň prináša výzvy v oblasti spoľahlivosti, spotreby energie, dodávok (časovej realizácie) a plynulého rozvoja. Dátové centrum Huawei preto prepracúva štyri kľúčové články – napájanie, chladenie, skladovanie energie a prevádzku – a ponúka vysoko spoľahlivé, energeticky efektívne, rýchlo nasaditeľné a plne kompatibilné riešenie pre AIDC. Jeho cieľom je maximalizovať počet tokenov na watt a posúvať éru AI vpred.

  • Napájanie AIDC naprieč celým reťazcom: Vďaka inováciám v napájaní od elektrickej siete až po čipy a vďaka „produktizácii" napájacích článkov Huawei vyvinul integrované riešenie PowerPOD s vysokou hustotou, vysokou účinnosťou a vysokou spoľahlivosťou, ktoré podporuje rýchle dodanie AIDC.
  • Chladenie AIDC v celom reťazci: Prostredníctvom inovácií odvádzania tepla od čipov až po vonkajšie prostredie a vďaka „produktizácii" chladiacich článkov spoločnosť Huawei vybudovala efektívne, spoľahlivé a inteligentné integrované riešenie IT POD, ktoré pomáha AIDC dosiahnuť účinné a vysoko spoľahlivé chladenie.
  • AI pre inteligentnú prevádzku DC: AI sa využíva na zvyšovanie úrovne dátových centier a zlepšovanie bezpečnosti aj energetickej efektívnosti AIDC počas celého životného cyklu. AI pre bezpečnosť: Predikcia a identifikácia porúch umožňujú prechod od pasívnej reakcie k prediktívnej údržbe.
  • AI pre energetickú efektívnosť: Inteligentná koordinácia a optimalizácia chladenia a napájania znižujú spotrebu energie.

Bob He uviedol, že Huawei naplno využije svoje výhody v konvergovaných technológiách naprieč energetikou, bezdrôtovými sieťami a službami, aby operátorom pomohol budovať flexibilnejšie, spoľahlivejšie a ekologickejšie energetické zariadenia pre ICT, urýchliť inteligentnú transformáciu v ére AI a dosahovať trvalý obchodný úspech.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg

