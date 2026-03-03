Huawei představuje novou generaci AI-Powered Green Site a gigawattová řešení AIDC pro operátory
BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Na akci Product & Solution Launch během veletrhu MWC Barcelona 2026 představil Bob He, viceprezident společnosti Huawei Digital Power, novou generaci AI-Powered Green Site – energeticky úsporných stanovišť s podporou umělé inteligence (AI) a gigawattová řešení pro centra AIDC. Tato řešení pomáhají operátorům budovat sítě směřující k nulovým emisím uhlíku a vytvářejí pevný základ pro výpočetní výkon umělé inteligence v éře agentního internetu, čímž podporují inteligentní a nízkouhlíkovou transformaci.
Energeticky úsporné telekomunikační stanoviště s podporou AI
S urychlováním inteligentního světa vede vývoj AI k explozivnímu růstu datového provozu, což představuje výzvu pro energetickou infrastrukturu telekomunikačních stanovišť. Řešení energeticky úsporných telekomunikačních stanovišť s podporou umělé inteligence společnosti Huawei jako první nabízí komplexní inteligentní synergii, zlepšuje odolnost sítě a snižuje provozní náklady n energii (OPEX), čímž proměňuje energetická úložiště operátorů ve zdroje příjmů.
- Nulové výpadky sítě v důsledku přerušení dodávek energie: Technologie iBackup zdvojnásobuje dobu zálohování a zvyšuje dostupnost napájení stanoviště na 99,9 %. V Kuvajtu byla doba nouzového zálohování prodloužena ze 3 na 6 hodin, což zajistilo kontinuitu provozu během výpadků proudu.
- Jedna nádrž paliva ročně: Inteligentní algoritmy integrují předpovědi počasí, výroby energie a zatížení, aby umožnily inteligentní a kolaborativní plánování fotovoltaických systémů, systémů pro skladování energie a generátorů. V jižní Africe toto řešení pomohlo zákazníkům snížit spotřebu paliva o 75 %, ušetřit více než 10.000 USD ročně a snížit emise uhlíku o 18 tun ročně na jedno stanoviště ročně.
- Od úspor k výnosům: Řešení virtuální elektrárny pro všechny scénáře umožňuje provozovatelům úložišť energie účastnit se trhu s elektřinou a generovat příjmy. V severní Evropě toto řešení pomohlo zákazníkům zvýšit roční příjmy o více než 2000 EUR na jedno místo.
Gigwattové řešení pro centra AIDC
V inteligentní éře došlo k nárůstu poptávky po výpočetním výkonu, který urychluje výstavbu center AIDC (Artificial Intelligence Data Center). To však s sebou přináší také výzvy v oblasti spolehlivosti, spotřeby energie, dodávek a plynulého vývoje. Datové centrum společnosti Huawei (Huawei Data Center Facility) nově koncipuje čtyři základní oblasti – napájení, chlazení, skladování energie a provoz –, aby poskytlo vysoce spolehlivé, energeticky účinné, rychle dodávané a plně kompatibilní řešení pro AIDC, které maximalizuje počet tokenů na watt a posouvá éru AI vpřed.
- Napájení AIDC v celém řetězci: Díky inovacím v napájení od sítě po čipy a standardizaci napájecích řetězců vyvinula společnost Huawei vysoce husté, vysoce účinné a spolehlivé integrované řešení PowerPOD, které umožňuje rychlou výstavbu a uvedení center AIDC do provozu.
- Chlazení AIDC napříč celým řetězcem: Díky inovacím v oblasti odvodu tepla – od čipů až po venkovního prostředí – a standardizaci chladicích prvků vytvořila společnost Huawei efektivní, spolehlivé a inteligentní integrované řešení IT POD, které umožňuje centrům AIDC dosáhnout efektivního a vysoce spolehlivého chlazení.
- AI pro inteligentní provoz datových center: AI se využívá ke zvýšení bezpečnosti a energetické efektivity datových center v celém jejich životním cyklu. AI pro bezpečnost: Predikce a identifikace poruch usnadňují přechod od pasivní reakce k prediktivní údržbě.
- AI pro energetickou účinnost: Inteligentní koordinace a optimalizace chlazení a napájení snižují spotřebu energie.
Bob He uvedl, že společnost Huawei plně využije své přednosti v konvergovaných technologiích v oblasti energetiky, bezdrátových technologií a služeb, aby pomohla operátorům budovat flexibilnější, spolehlivější a ekologičtější energetickou infrastrukturue pro ICT, urychlila inteligentní transformaci v éře AI a dosáhla trvalého obchodního úspěchu.
