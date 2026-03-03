Huawei představuje novou generaci AI-Powered Green Site a gigawattová řešení AIDC pro operátory

News provided by

Huawei Digital Power

Mar 03, 2026, 15:56 ET

BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Na akci Product & Solution Launch během veletrhu MWC Barcelona 2026 představil Bob He, viceprezident společnosti Huawei Digital Power, novou generaci AI-Powered Green Site – energeticky úsporných stanovišť s podporou umělé inteligence (AI) a gigawattová řešení pro centra AIDC. Tato řešení pomáhají operátorům budovat sítě směřující k nulovým emisím uhlíku a vytvářejí pevný základ pro výpočetní výkon umělé inteligence v éře agentního internetu, čímž podporují inteligentní a nízkouhlíkovou transformaci.

Continue Reading
Bob He, Vice President of Huawei Digital Power
Bob He, Vice President of Huawei Digital Power

Energeticky úsporné telekomunikační stanoviště s podporou AI

S urychlováním inteligentního světa vede vývoj AI k explozivnímu růstu datového provozu, což představuje výzvu pro energetickou infrastrukturu telekomunikačních stanovišť. Řešení energeticky úsporných telekomunikačních stanovišť s podporou umělé inteligence společnosti Huawei jako první nabízí komplexní inteligentní synergii, zlepšuje odolnost sítě a snižuje provozní náklady n energii (OPEX), čímž proměňuje energetická úložiště operátorů ve zdroje příjmů.

  • Nulové výpadky sítě v důsledku přerušení dodávek energie: Technologie iBackup zdvojnásobuje dobu zálohování a zvyšuje dostupnost napájení stanoviště na 99,9 %. V Kuvajtu byla doba nouzového zálohování prodloužena ze 3 na 6 hodin, což zajistilo kontinuitu provozu během výpadků proudu.
  • Jedna nádrž paliva ročně: Inteligentní algoritmy integrují předpovědi počasí, výroby energie a zatížení, aby umožnily inteligentní a kolaborativní plánování fotovoltaických systémů, systémů pro skladování energie a generátorů. V jižní Africe toto řešení pomohlo zákazníkům snížit spotřebu paliva o 75 %, ušetřit více než 10.000 USD ročně a snížit emise uhlíku o 18 tun ročně na jedno stanoviště ročně.
  • Od úspor k výnosům: Řešení virtuální elektrárny pro všechny scénáře umožňuje provozovatelům úložišť energie účastnit se trhu s elektřinou a generovat příjmy. V severní Evropě toto řešení pomohlo zákazníkům zvýšit roční příjmy o více než 2000 EUR na jedno místo.

Gigwattové řešení pro centra AIDC

V inteligentní éře došlo k nárůstu poptávky po výpočetním výkonu, který urychluje výstavbu center AIDC (Artificial Intelligence Data Center). To však s sebou přináší také výzvy v oblasti spolehlivosti, spotřeby energie, dodávek a plynulého vývoje. Datové centrum společnosti Huawei (Huawei Data Center Facility) nově koncipuje čtyři základní oblasti – napájení, chlazení, skladování energie a provoz –, aby poskytlo vysoce spolehlivé, energeticky účinné, rychle dodávané a plně kompatibilní řešení pro AIDC, které maximalizuje počet tokenů na watt a posouvá éru AI vpřed.

  • Napájení AIDC v celém řetězci: Díky inovacím v napájení od sítě po čipy a standardizaci napájecích řetězců vyvinula společnost Huawei vysoce husté, vysoce účinné a spolehlivé integrované řešení PowerPOD, které umožňuje rychlou výstavbu a uvedení center AIDC do provozu.
  • Chlazení AIDC napříč celým řetězcem: Díky inovacím v oblasti odvodu tepla – od čipů až po venkovního prostředí – a standardizaci chladicích prvků vytvořila společnost Huawei efektivní, spolehlivé a inteligentní integrované řešení IT POD, které umožňuje centrům AIDC dosáhnout efektivního a vysoce spolehlivého chlazení.
  • AI pro inteligentní provoz datových center: AI se využívá ke zvýšení bezpečnosti a energetické efektivity datových center v celém jejich životním cyklu. AI pro bezpečnost: Predikce a identifikace poruch usnadňují přechod od pasivní reakce k prediktivní údržbě.
  • AI pro energetickou účinnost: Inteligentní koordinace a optimalizace chlazení a napájení snižují spotřebu energie.

Bob He uvedl, že společnost Huawei plně využije své přednosti v konvergovaných technologiích v oblasti energetiky, bezdrátových technologií a služeb, aby pomohla operátorům budovat flexibilnější, spolehlivější a ekologičtější energetickou infrastrukturue pro ICT, urychlila inteligentní transformaci v éře AI a dosáhla trvalého obchodního úspěchu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei lanza soluciones de sitio ecológico de nueva generación con inteligencia artificial

Huawei lanza soluciones de sitio ecológico de nueva generación con inteligencia artificial

En el evento de lanzamiento de productos y soluciones del MWC Barcelona 2026, Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power, presentó las soluciones ...
Huawei wprowadza nowej generacji zielone instalacje oparte na AI oraz rozwiązania AIDC na poziomie gigawatowym, zapewniając wsparcie operatorom

Huawei wprowadza nowej generacji zielone instalacje oparte na AI oraz rozwiązania AIDC na poziomie gigawatowym, zapewniając wsparcie operatorom

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ – Podczas premiery produktów i usług w ramach MWC Barcelona 2026, Bob He, wiceprezes Huawei...
More Releases From This Source

Explore

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Green Technology

Green Technology

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics