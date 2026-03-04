Huawei、通信事業者を強化するためにAIを搭載した新世代のグリーンサイトおよびGWレベルのAIDCソリューションを発表

スペイン、バルセロナ、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026の製品・ソリューション発表イベントで、Huawei Digital PowerのバイスプレジデントであるBob Heは新世代のAI搭載グリーンサイトとGWレベルのAIDCソリューションを発表しました。これらのソリューションは、事業者がゼロ・カーボン・ターゲット・ネットワークを構築し、インテリジェントで低炭素な変革を推進するエージェント型インターネット時代のAIコンピューティングのための強固な基盤を築くサポートをします。

AIを搭載したグリーンサイト

Bob He, Vice President of Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

インテリジェントな世界が加速するなか、AIの発展がトラフィックの爆発的な増加を促し、サイトの電力設備に課題を突きつけています。HuaweiのAIを搭載したグリーンサイトは、エンド・ツー・エンドのインテリジェントな相乗効果を特徴とする初の製品で、ネットワークのレジリエンスを向上させ、エネルギー関連のOPEXを削減し、事業者のエネルギー貯蔵資産を収益源へと変革します。

停電によるネットワークの中断がゼロに iBackupはバックアップ時間を2倍にし、サイト電源の可用性を99.9%に高めます。クウェートでは、停電時の事業継続性を確保するため、緊急バックアップ時間を3時間から6時間に延長しました。

年間燃料タンク1本分：インテリジェントなアルゴリズムは、気象、発電、負荷予測を統合し、 PV、エネルギー貯蔵システム、ジェネレーターセットのインテリジェントで協調的なスケジューリングを可能にします。アフリカ南部では、このソリューションによって燃料消費を75％削減し、1万米ドル以上を節約するとともに、1カ所当たり年間18トンの二酸化炭素排出量削減に成功しています。

節約から収益化へ：オールシナリオの仮想発電所ソリューションは、事業者のエネルギー貯蔵資産が電力市場に参加し、収益を上げることを可能にします。北欧では、このソリューションにより、顧客は1サイトあたり2,000ユーロ以上の年間収益の増加を実現しています。

GWレベルのAIDCソリューション

インテリジェント時代には、コンピューティング・パワーに対する需要が急増し、AIDC施設の建設が推進されています。しかし、これは信頼性、エネルギー消費、配送、スムーズな進化といった課題ももたらしています。Huaweiのデータセンター・ファシリティは、電源、冷却、エネルギー貯蔵、運用の4つのコア・リンクを再構築し、信頼性が高く、エネルギー効率が高く、迅速に提供され、完全に互換性のあるAIDCソリューションを提供することで、ワットあたりのトークンを最大化し、AI時代を前進させます。

AIDCフルリンク電源：Huaweiは、グリッドからチップへの電力供給におけるイノベーションと、電力供給リンクの製品化を通じて、AIDCの迅速な提供を促進する高密度、高効率、高信頼性の統合PowerPODソリューションを開発しました。

AIDCフルチェーンクーリング：チップから屋外環境への放熱のイノベーションと冷却リンクの製品化を通じて、Huaweiは効率的で信頼性の高いインテリジェントな統合IT PODソリューションを構築し、AIDCが効率的で信頼性の高い冷却を実現できるよう支援します。

DCのインテリジェント・オペレーションのためのAI：AIを活用してデータセンターを強化し、 AIDCの安全性とエネルギー効率をライフサイクル全体で向上させます。安全のためのAI：故障予知と特定は、受動的対応から予知保全への移行を促進します。

エネルギー効率のためのAI：冷却と電源のインテリジェントな調整と最適化により、エネルギー消費を削減します。

Bob Heは、エネルギー、ワイヤレス、サービスの各分野におけるコンバージド・テクノロジーの優位性をフル活用し、事業者がより柔軟で信頼性が高く、環境に優しいICT電力設備を構築し、AI時代のインテリジェント・トランスフォーメーションを加速し、継続的なビジネスの成功を達成できるよう支援すると述べています。

SOURCE Huawei Digital Power