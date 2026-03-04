هواوي تطلق New-Generation AI-Powered Green Site وGW-level AIDC Solutions لتمكين مشغلي الاتصالات

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعالية إطلاق المنتجات والحلول (Product & Solution Launch) ضمن MWC Barcelona 2026 (المؤتمر العالمي للجوال)، كشف Bob He، نائب رئيس هواوي للطاقة الرقمية، النقاب عن New-Generation AI-Powered Green Site (الموقع الأخضر من الجيل الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي) وعن GW-level AIDC Solutions (حلول AIDC على مستوى الغيغاواط). تساعد هذه الحلول مشغلي الاتصالات على بناء شبكات تستهدف الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية، وترسي أساسًا متينًا للحوسبة بالذكاء الاصطناعي في عصر الإنترنت القائم على الوكلاء، بما يدفع التحول الذكي منخفض الكربون.

مع تسارع عصر الذكاء، يدفع تطور الذكاء الاصطناعي نموًا هائلًا في حركة البيانات، مما يفرض تحديات على مرافق الطاقة في المواقع. ويُعد AI-Powered Green Site من هواوي أول حل يحقق تنسيقًا ذكيًا متكاملًا على امتداد السلسلة من طرف إلى طرف، بما يعزز مرونة الشبكة ويخفض نفقات التشغيل المرتبطة بالطاقة، ويحوّل في الوقت نفسه أصول تخزين الطاقة لدى المشغلين إلى مصادر إيرادات.

انعدام تعطل الشبكة بسبب انقطاع الكهرباء: تعمل iBackup على مضاعفة مدة النسخ الاحتياطي للطاقة، مما يرفع توافر الطاقة في الموقع إلى 99.9%. وفي الكويت، جرى رفع مدة التغذية الاحتياطية في حالات الطوارئ من 3 ساعات إلى 6 ساعات لضمان استمرارية الأعمال خلال انقطاع التيار الكهربائي.

استهلاك خزان وقود واحد فقط سنويًا: تدمج الخوارزميات الذكية توقعات الطقس وتوليد الطاقة والأحمال الكهربائية، بما يتيح الجدولة الذكية التعاونية للقدرة الكهروضوئية (PV) ، وأنظمة تخزين الطاقة، والمولدات. وفي جنوب القارة الأفريقية، ساعد هذا الحل العملاء على خفض استهلاك الوقود بنسبة 75%، ما وفّر أكثر من US$10,000 وخفّض انبعاثات الكربون بمقدار 18 طنًا لكل موقع سنويًا.

من خفض التكاليف إلى تحقيق العوائد: يتيح حل محطة طاقة افتراضية شامل لجميع السيناريوهات تمكين أصول تخزين الطاقة لدى المشغلين من المشاركة في سوق الكهرباء وتوليد إيرادات. وفي شمال أوروبا، ساعد هذا الحل العملاء على زيادة الإيرادات السنوية بأكثر من €2000 لكل موقع.

شهد العصر الذكي طفرة في الطلب على القدرة الحاسوبية، ما يدفع إلى تسريع بناء مرافق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC). إلا أن ذلك يجلب أيضًا تحديات تتعلق بالموثوقية، واستهلاك الطاقة، وسرعة التسليم، وسلاسة التطور. تعيد منشآت مراكز البيانات من هواوي بناء الروابط الأربع الأساسية المتمثلة في إمداد الطاقة، والتبريد، وتخزين الطاقة، والعمليات، لتوفير حل AIDC عالي الموثوقية وكفؤًا في استهلاك الطاقة وسريع التسليم ومتوافقًا بالكامل، بما يعزز مؤشر "عدد الرموز لكل واط" ويدفع عصر الذكاء الاصطناعي إلى الأمام.

إمداد الطاقة عبر السلسلة الكاملة لمراكز AIDC : من خلال ابتكارات إمداد الطاقة من الشبكة إلى الرقائق، وعبر تحويل سلاسل إمداد الطاقة إلى منتجات تجارية، طوّرت هواوي حل PowerPOD المتكامل عالي الكثافة وعالي الكفاءة والموثوقية، بما يسهّل التسليم السريع لمرافق AIDC .

التبريد عبر السلسلة الكاملة لمراكز AIDC : من خلال ابتكارات تبديد الحرارة من الرقائق إلى البيئة الخارجية، وعبر تحويل سلاسل التبريد إلى منتجات تجارية، بنت هواوي حل IT POD المتكامل عالي الكفاءة والموثوقية والذكاء، لمساعدة مرافق AIDC على تحقيق تبريد فعّال وعالي الاعتمادية.

الذكاء الاصطناعي لعمليات مراكز البيانات الذكية: يُستفاد من الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراكز البيانات، بما يحسن السلامة وكفاءة استخدام الطاقة في مرافق AIDC على امتداد دورة حياتها. الذكاء الاصطناعي للأمان: يتيح التنبؤ بالأعطال وتحديدها الانتقال من الاستجابة التفاعلية إلى الصيانة التنبؤية.

الذكاء الاصطناعي لكفاءة الطاقة: يقلل التنسيق والتحسين الذكيان للتبريد وإمداد الطاقة من استهلاك الطاقة.

قال Bob He إن هواوي ستستفيد على نحو كامل من مزاياها في التقنيات المتقاربة عبر مجالات الطاقة والاتصالات اللاسلكية والخدمات، لمساعدة المشغلين على بناء مرافق طاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر مرونة وموثوقية ومراعاة للبيئة، وتسريع التحول الذكي في عصر الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نجاح أعمال مستمر.

