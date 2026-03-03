- Huawei lanza soluciones de sitio ecológico de nueva generación con inteligencia artificial y AIDC de nivel GW para empoderar a los operadores

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el evento de lanzamiento de productos y soluciones del MWC Barcelona 2026, Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power, presentó las soluciones Green Site de nueva generación con tecnología de IA y AIDC de nivel GW. Estas soluciones ayudan a los operadores a construir redes con objetivos de cero emisiones de carbono y sientan las bases para la computación de IA en la era del internet agente, impulsando una transformación inteligente y baja en carbono.

Sitio Verde Impulsado por IA

Bob He, Vice President of Huawei Digital Power

A medida que el mundo inteligente se acelera, el desarrollo de la IA impulsa un crecimiento explosivo del tráfico, lo que plantea desafíos para las instalaciones energéticas del sitio. El Sitio Verde Impulsado por IA de Huawei es el primero en ofrecer sinergia inteligente de extremo a extremo, mejorando la resiliencia de la red y reduciendo los gastos operativos de energía, convirtiendo los activos de almacenamiento de energía de los operadores en fuentes de ingresos.

Cero interrupciones de red por cortes de energía: iBackup duplica el tiempo de respaldo, aumentando la disponibilidad energética del sitio al 99,9%. En Kuwait, el tiempo de respaldo de emergencia se incrementó de 3 a 6 horas para garantizar la continuidad del negocio durante cortes de energía.

Un tanque de combustible al año: Algoritmos inteligentes integran pronósticos meteorológicos, de generación de energía y de carga para permitir la programación inteligente y colaborativa de sistemas fotovoltaicos, de almacenamiento de energía y grupos electrógenos. En el sur de África, esta solución ayudó a los clientes a reducir el consumo de combustible en un 75%, ahorrando más de 10.000 dólares estadounidenses y reduciendo las emisiones de carbono en 18 toneladas por sitio al año.

De ahorrar dinero a ganar dinero: La solución de planta eléctrica virtual para todo escenario permite a los operadores de activos de almacenamiento de energía participar en el mercado eléctrico y generar ingresos. En el norte de Europa, esta solución ayudó a los clientes a aumentar sus ingresos anuales en más de 2.000 euros por sitio.

Solución AIDC de nivel GW

La era inteligente ha presenciado un aumento en la demanda de potencia de procesamiento, lo que ha impulsado la construcción de instalaciones AIDC. Sin embargo, esto también plantea desafíos en términos de fiabilidad, consumo de energía, entrega y una evolución fluida. Las instalaciones del centro de datos de Huawei reconstruyen los cuatro eslabones principales: suministro de energía, refrigeración, almacenamiento de energía y operaciones para proporcionar una solución AIDC altamente fiable, energéticamente eficiente, de entrega rápida y totalmente compatible, maximizando los tokens por vatio e impulsando la era de la IA.

Suministro de energía de enlace completo AIDC: Gracias a innovaciones en el suministro de energía desde la red hasta los chips y a la fabricación de enlaces de suministro de energía, Huawei ha desarrollado una solución PowerPOD integrada de alta densidad, alta eficiencia y fiabilidad para facilitar la entrega rápida de AIDC.

Refrigeración de cadena completa AIDC: Gracias a innovaciones en la disipación de calor desde los chips al entorno exterior y a la fabricación de enlaces de refrigeración, Huawei ha creado una solución POD de TI integrada, eficiente, fiable e inteligente para ayudar a los AIDC a lograr una refrigeración eficiente y altamente fiable.

IA para operaciones inteligentes de centros de datos: La IA se utiliza para optimizar los centros de datos, mejorando la seguridad y la eficiencia energética de los AIDC durante todo su ciclo de vida. IA para la seguridad: La predicción e identificación de fallos facilitan la transición de la respuesta pasiva al mantenimiento predictivo.

IA para la eficiencia energética: La coordinación y optimización inteligentes de la refrigeración y el suministro de energía reducen el consumo de energía.

Bob He afirmó que Huawei aprovechará al máximo sus ventajas en tecnologías convergentes en los campos de energía, inalámbricos y servicios para ayudar a los operadores a construir instalaciones de energía de TIC más flexibles, fiables y ecológicas, acelerar la transformación inteligente en la era de la IA y lograr un éxito comercial continuo.

