Huawei lancia soluzioni Green Site e per AIDC di livello GW di nuova generazione basate sull'IA per potenziare gli operatori

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'evento per lanciare prodotti e soluzioni durante il MWC di Barcellona 2026, Bob He, Vicepresidente di Huawei Digital Power, ha svelato le soluzioni Green Site basate sull'IA di nuova generazione e per gli AIDC di livello GW. Queste soluzioni aiutano gli operatori a creare reti target a zero emissioni di carbonio e solide basi per l'AI computing nell'era dell'Internet agentico, promuovendo una trasformazione intelligente e a basse emissioni di carbonio.

Green Site basato sull'IA

Bob He, Vice President of Huawei Digital Power

Con l'accelerazione del mondo intelligente, lo sviluppo dell'IA comporta una crescita notevole del traffico, ponendo sfide per gli impianti di produzione di energia in loco. Il Green Site basato sull'IA di Huawei è il primo dotato di una sinergia intelligente end-to-end, che migliora la resilienza della rete e riduce i costi operativi per l'energia, trasformando gli asset di accumulo energetico degli operatori in flussi di reddito.

Nessun blocco della rete causato da interruzioni di corrente: iBackup raddoppia il tempo di backup, incrementando la disponibilità di energia elettrica del sito al 99,9%. In Kuwait, il tempo di backup di emergenza è stato aumentato da 3 a 6 ore, in modo da garantire la continuità operativa durante le interruzioni di corrente.

Un pieno di carburante all'anno: algoritmi intelligenti integrano previsioni meteo, di produzione di energia e di carico, in modo da consentire una programmazione intelligente e congiunta di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia e gruppi elettrogeni. Nell'Africa meridionale, questa soluzione ha consentito ai clienti di ridurre il consumo di carburante del 75%, con un risparmio di oltre 10.000 dollari USA e una riduzione delle emissioni di carbonio di 18 tonnellate per sito all'anno.

Dal risparmio al guadagno di denaro: la soluzione con una centrale elettrica virtuale per tutti gli scenari consente agli asset di accumulo energetico degli operatori di partecipare al mercato dell'elettricità e generare ricavi. Nell'Europa settentrionale, tale soluzione ha consentito ai clienti di aumentare il fatturato annuo di oltre 2.000 euro per sito.

Soluzione per gli AIDC di livello GW

L'era dell'intelligenza artificiale ha visto un aumento della domanda di potenza di calcolo, che ha portato alla costruzione di strutture per gli AIDC. Tuttavia, ciò pone anche delle sfide in termini di affidabilità, consumo energetico, consegna e sviluppo graduale. Huawei Data Center Facility riprogetta i quattro componenti principali, ovvero alimentazione, raffreddamento, accumulo di energia e gestione operativa, per offrire una soluzione AIDC altamente affidabile, efficiente dal punto di vista energetico, velocemente implementabile e pienamente compatibile, al fine di massimizzare i token per watt e dare nuovo impulso all'era dell'IA.

Alimentazione lungo l'intera catena degli AIDC: grazie alle innovazioni che coprono l'intera catena dell'energia, dalla rete ai chip, e alla produzione dei collegamenti di alimentazione, Huawei ha sviluppato PowerPOD, una soluzione integrata ad alta densità, con elevata efficienza e affidabilità, per accelerare la realizzazione degli AIDC.

Raffreddamento completo lungo tutta la catena degli AIDC: grazie alle innovazioni nella dissipazione del calore, dai chip all'ambiente esterno, e alla produzione degli elementi di raffreddamento, Huawei ha creato IT POD, un sistema integrato efficiente, affidabile e intelligente, che supporta gli AIDC nel raggiungere un raffreddamento efficiente e altamente affidabile.

IA per operazioni intelligenti nei data center: l'IA viene utilizzata per ottimizzare i data center, migliorando la sicurezza e l'efficienza energetica delle infrastrutture AIDC durante l'intero ciclo di vita. IA per la sicurezza: la previsione e l'identificazione dei guasti favoriscono il passaggio da una risposta passiva alla manutenzione predittiva.

IA per l'efficienza energetica: il coordinamento e l'ottimizzazione intelligenti dei sistemi di raffreddamento e alimentazione riducono il consumo energetico.

Bob He ha dichiarato che Huawei sfrutterà pienamente i benefici integrati delle tecnologie nei settori dell'energia, della tecnologia wireless e dei servizi, per supportare gli operatori a realizzare impianti di alimentazione ICT più flessibili, affidabili e sostenibili. L'obiettivo è accelerare la trasformazione intelligente nell'era dell'IA e garantire successi aziendali continui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg