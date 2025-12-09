Imec mitiga el problema térmico en arquitecturas 3D de HBM sobre GPU mediante un enfoque de optimización conjunta de sistemas y tecnología

El enfoque holístico de optimización conjunta de sistemas y tecnología (STCO, por sus siglas en inglés) es clave para reducir las temperaturas máximas de la GPU y la HBM bajo cargas de trabajo de IA, a la vez que mejora la densidad de rendimiento de las futuras arquitecturas basadas en GPU

LOVAINA, Bélgica, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ --

Imec presenta el primer estudio térmico exhaustivo sobre la integración de HBM en 3D en GPU que utiliza un enfoque de optimización conjunta de tecnología y sistemas (STCO).

El estudio permite identificar y mitigar los puntos de congestión térmica en una prometedora arquitectura de sistemas informáticos de última generación para aplicaciones de IA.

Las temperaturas máximas de la GPU podrían reducirse de 140,7 °C a 70,8 °C con cargas de trabajo de entrenamiento de IA realistas .

"Esta es también la primera vez que demostramos las capacidades del nuevo programa de cooptimización entre tecnologías (XTCO) de imec para desarrollar sistemas informáticos avanzados más resistentes a nivel térmico". – Julien Ryckaert, imec.





