Imec mindert thermische Engpässe in 3D-HBM-on-GPU-Architekturen durch einen Ansatz zur gemeinsamen Optimierung von System und Technologie

Der ganzheitliche Ansatz der System-Technologie-Co-Optimierung (STCO) ist entscheidend für die Reduzierung der Spitzen-GPU- und HBM-Temperaturen bei KI-Workloads und verbessert gleichzeitig die Leistungsdichte zukünftiger GPU-basierter Architekturen

Imec präsentiert die erste umfassende thermische Studie zur 3D-HBM-on-GPU-Integration unter Verwendung eines System-Technologie-Co-Optimierungsansatzes (STCO).

Die Studie ermöglicht es, thermische Engpässe in einer vielversprechenden Rechnerarchitektur der nächsten Generation für KI-Anwendungen zu identifizieren und zu mindern.

Die Spitzen-GPU-Temperaturen konnten unter realistischen KI-Trainingslasten von 140,7 °C auf 70,8 °C gesenkt werden .

„Dies ist auch das erste Mal, dass wir die Fähigkeiten des neuen Cross-Technology Co-Optimization (XTCO)-Programms von imec bei der Entwicklung thermisch robusterer fortschrittlicher Computersysteme demonstrieren." – Julien Ryckaert, imec.





