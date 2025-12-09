Imecは、システム・技術の共同最適化アプローチを用いて、3D HBM搭載GPUアーキテクチャにおける熱ボトルネックを軽減します

包括的なシステム・技術共同最適化（STCO）アプローチは、AIワークロード下でのGPUおよびHBMのピーク温度を低減しつつ、将来のGPUベースアーキテクチャの性能密度を向上させる上で重要です

ベルギー・ルーベン, 2025年12月10日 /PRNewswire/ --

Imec は、システム・技術共同最適化（ STCO ）アプローチを用いた、 3D HBM 搭載 GPU 統合の初の包括的な熱解析を発表しました。

本研究により、 AI アプリケーション向けの有望な次世代コンピュートシステムアーキテクチャにおける熱的ボトルネックを特定し、軽減することが可能になります。

現実的な AI トレーニングワークロード下で、 GPU のピーク温度は 140.7 ° C から 70.8 ° C まで低減可能です。

「これは、より熱的に堅牢な先進的コンピュートシステムを開発するにあたり、 Imec の新しいクロステクノロジー共同最適化（ XTCO ）プログラムの能力を実証するのが初めてとなります。」– Julien Ryckaert 、 Imec