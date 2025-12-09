Imec zmierňuje tepelné preťaženie v architektúrach 3D HBM-on-GPU pomocou prístupu spoločnej optimalizácie systému a technológie
Dec 09, 2025, 10:25 ET
Holistický prístup k spoločnej optimalizácii systému a technológie (STCO) je kľúčový pre zníženie špičkových teplôt GPU a HBM pri pracovných zaťaženiach AI, pričom zvyšuje hustotu výkonu budúcich architektúr založených na GPU
- Spoločnosť imec predstavuje prvú komplexnú tepelnú štúdiu integrácie 3D HBM-on-GPU s využitím prístupu spoločnej optimalizácie systému a technológie (STCO).
- Štúdia umožňuje identifikovať a zmierniť tepelné preťaženie v sľubnej architektúre výpočtového systému novej generácie pre aplikácie AI.
- Maximálne teploty GPU by sa mohli pri realistických záťažiach tréningu AI znížiť zo 140,7 °C na 70,8 °C.
- „Zároveň je to naša prvá demonštrácia možnosti nového programu XTCO (spoločná optimalizácia medzi technológiami) spoločnosti imec pri vývoji tepelne robustnejších pokročilých výpočtových systémov." – Julien Ryckaert, imec.
