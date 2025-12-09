Imec 透過系統-技術協同優化方案，緩解 3D HBM-on-GPU 架構的散熱瓶頸

Imec 展示首次利用 EUV 光刻技術實現的固態納米孔的晶圓級製造

Imec 成功實現了首次在 300 毫米晶圓上利用 EUV 光刻技術進行固態納米孔的晶圓級製造。這項創新將納米孔技術從實驗室規模的概念，轉化為用於生物傳感、基因組學和蛋白質組學的可擴展平台。...