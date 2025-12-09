Imec meminimalkan hambatan termal dalam arsitektur 3D HBM-on-GPU dengan menggunakan pendekatan System-Technology Co-Optimization

Pendekatan System-Technology Co-Optimization (STCO) adalah kunci utama dalam mengurangi suhu puncak GPU dan HBM di bawah beban kerja AI sekaligus meningkatkan densitas kinerja arsitektur berbasis GPU di masa depan

Imec menyajikan penelitian termal lengkap yang pertama tentang integrasi HBM-on-GPU 3D dengan menggunakan pendekatan System-Technology Co-Optimization (STCO).

Penelitian ini memungkinkan identifikasi dan mitigasi hambatan termal dalam arsitektur sistem komputasi yang menjanjikan di generasi berikutnya untuk aplikasi AI.

Suhu puncak GPU dapat dikurangi dari 140,7 °C menjadi 70,8 °C di bawah beban kerja pelatihan AI yang realistis .

"Inilah pertama kalinya kami mendemonstrasikan kemampuan program Cross-Technology Co-Optimization (XTCO) baru dari imec dalam mengembangkan sistem komputasi canggih yang dirancang untuk beroperasi dengan lebih andal pada suhu tinggi." - Julien Ryckaert, imec.





