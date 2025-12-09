Imec частично устраняет тепловые узкие места в архитектурах 3D HBM-on-GPU, используя подход совместной оптимизации системных технологий

Целостный подход совместной оптимизации системных технологий (STCO) играет ключевую роль в снижении пиковых температур графических процессоров и HBM при рабочих нагрузках ИИ и одновременном повышении плотности производительности будущих архитектур на базе графических процессоров

Imec представляет первое комплексное термическое исследование интеграции 3D HBM-on-GPU с использованием совместной оптимизации системных технологий (STCO).

Исследование позволяет выявить и частично устранить тепловые узкие места в архитектуре перспективной системы вычислений следующего поколения для приложений ИИ.

Пиковые температуры графического процессора могут быть снижены со 140,7 °C до 70,8 °C при реалистичных рабочих нагрузках для обучения ИИ .

«Мы также впервые демонстрируем возможности новой программы совместной оптимизации на стыке технологий (XTCO) компании imec при разработке более термостойких передовых систем вычисления. — Джулиен Рикаерт (Julien Ryckaert), imec.





