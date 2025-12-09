Společnost Imec zmírňuje tepelné překážky v architektuře 3D HBM-on-GPU pomocí přístupu společné optimalizace systémové technologie
Dec 09, 2025, 10:32 ET
Holistický přístup společné optimalizace systémové technologie (STCO) je klíčový pro snížení špičkových teplot GPU a HBM při zatížení umělou inteligencí a zároveň pro zvýšení výkonové hustoty budoucích architektur založených na GPU
LOVAŇ, Belgie, 9. prosince 2025 /PRNewswire/ --
- Společnost Imec představuje první komplexní tepelnou studii integrace 3D HBM-on-GPU (vysokovýkonnostní paměti na grafické procesorové jednotce) s využitím přístupu systémové a technologické společné optimalizace (STCO).
- Studie umožňuje identifikovat a zmírnit tepelné překážky ve slibné architektuře výpočetního systému nové generace pro aplikace umělé inteligence.
- Špičkové teploty GPU lze snížit ze 140,7 °C na 70,8 °C při realistických pracovních zatíženích AI.
- „Je to také poprvé, co demonstrujeme schopnosti nového programu imec pro společnou optimalizaci různých technologií (XTCO) při vývoji pokročilejších výpočetních systémů s vyšší tepelnou odolností." – Julien Ryckaert, imec.
