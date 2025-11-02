Laba Bersih SERES pada Tiga Triwulan Pertama Capai RMB 5,312 Miliar, Siap Jadi Produsen Mobil Listrik Mewah Pertama dengan "Dual Listing" di Bursa "A+H"

Tahun ini, AITO semakin gencar mengembangkan produk dengan melansir sejumlah model baru. Mulai dari AITO M5 Ultra, AITO M9 edisi 2025, hingga model yang mengutamakan kenyamanan keluarga, yakni AITO M8 dan AITO M7 terbaru. Seluruh produk AITO ini mendapat sambutan positif dari pasar dan konsumen.

Hingga kini, penjualan total semua model mobil AITO telah menembus 800.000 unit. AIO M9 bahkan terjual lebih dari 250.000 unit hanya dalam 21 bulan, mencatat rekor untuk mobil pada segmen harga RMB 500.000. Penjualan AITO M8 juga telah melampaui 100.000 unit, serta bertahan sebagai mobil terlaris pada segmen harga RMB 400.000 selama empat bulan berturut-turut. Model terbaru, AITO M7, juga mencatat penjualan lebih dari 20.000 unit hanya dalam 36 hari setelah diluncurkan — mencerminkan sambutan pasar yang sangat positif.

Menurut riset Landroads Consulting yang bertajuk "New Energy Vehicle Brand Health" Periode Semester I-2025 , AITO menempati peringkat pertama dalam "Brand Development Confidence Index" pada Semester I-2025. Model AITO M9 juga memimpin Net Promoter Score (NPS) untuk mobil energi baru, dengan skor 85,2.

Berorientasi pada Inovasi, SERES Menjadi Produsen Mobil Listrik Mewah Pertama dengan Dual Listing "A+H"

Keberhasilan AITO di pasar merupakan hasil dari komitmen SERES terhadap inovasi teknologi dan strategi software-defined vehicle. SERES terus berinvestasi pada teknologi inti seperti elektrifikasi dan sistem cerdas. Beberapa inovasi unggulan termasuk Platform Teknologi SERES MF, SERES Super Range Extender, dan SERES Intelligent Safety, juga turut meningkatkan daya saing produk.

Berkat portofolio produk yang terus diperbarui, inovasi berkelanjutan, dan kinerja operasional yang kuat, SERES meraih "2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award." Dalam daftar terbaru 500 Perusahaan Terbesar di Tiongkok, peringkat SERES bahkan naik 270 posisi dan kini menempati peringkat ke-190. Dengan demikian, SERES menjadi salah satu perusahaan dengan pertumbuhan terpesat dalam daftar tersebut.

Perlu dicatat, SERES telah mulai mengajukan proses IPO di Bursa Efek Hong Kong pada 27 Oktober dan ingin mencatatkan saham pada Papan Perdagangan Utama di Bursa Efek Hong Kong pada 5 November. Setelah pencatatan ini, SERES akan menjadi produsen mobil listrik mewah pertama yang tercatat di Bursa Efek Tiongkok Daratan dan Hong Kong (dual listing/"A+H") — sebuah langkah besar yang memperkuat pertumbuhan global SERES pada masa depan.

SOURCE SERES