SERES dosahuje za prvé tri štvrťroky čistý zisk 5,312 miliardy RMB, čím sa stáva prvým výrobcom luxusných vozidiel s pohonom na novú energiu s kótovaním na burze „A+H"
News provided bySERES
Nov 02, 2025, 16:12 ET
CHONGQING, Čína, 2. novembra 2025 /PRNewswire/ – Dňa 30. októbra zverejnila spoločnosť SERES svoje finančné výsledky za tretí štvrťrok 2025. Podľa správy dosiahla spoločnosť SERES v prvých troch štvrťrokoch tržby vo výške 110,534 miliardy RMB a čistý zisk pripadajúci akcionárom vo výške 5,312 miliardy RMB, čo predstavuje medziročný nárast o 31,56 %.
Produktový rad AITO sa ďalej rozširuje – AITO M9 dosahuje rekord v dodávkach v segmente 500 000 RMB
Tento rok sa zrýchlil vývoj produktov AITO a na trh sa dostalo niekoľko nových modelov. Od nového AITO M5 Ultra cez AITO M9 edíciu 2025 a rodinne orientovaný AITO M8 až po úplne nový AITO M7, rozmanitý sortiment sa stretol s pozitívnym ohlasom na trhu aj u zákazníkov.
Celkový počet dodaných kusov všetkých modelov AITO doteraz presiahol 800 000. Len samotného modelu AITO M9 sa za 21 mesiacov predalo viac ako 250 000 kusov, čo je rekord pre vozidlá v segmente 500 000 RMB. Model AITO M8 prekročil hranicu 100 000 predaných vozidiel a udržal si pozíciu najpredávanejšieho v segmente 400 000 RMB už štyri mesiace po sebe. Úplne nový model AITO M7 dosiahol viac ako 20 000 predaných vozidiel iba za 36 dní od uvedenia na trh a rýchlo sa zaradil medzi výnimočné vozidlá na trhu.
Podľa štúdie Landroads Consulting o zdraví značiek vozidiel poháňaných novou energiou za prvú polovicu roka 2025 sa modely AITO umiestnili na prvom mieste v rebríčku dôveryhodnosti rozvoja značiek za toto obdobie. Model AITO M9 sa tiež umiestnil na čele celkového rebríčka Net Promoter Score (NPS) pre modely vozidiel poháňaných novou energiou so skóre 85,2.
Motivovaní inováciami sa stávame prvým výrobcom luxusných NEV v odvetví s kótovaním „A+H"
Trvalý úspech značky AITO na trhu je výsledkom progresívneho prístupu spoločnosti SERES k technologickým inováciám. Spoločnosť je pevne odhodlaná presadzovať softvérovo definovanú stratégiu vozidiel a výrazne investuje do kľúčových technológií, ako je elektrifikácia a inteligentné systémy. Medzi kľúčové inovácie patrí technologická platforma SERES MF, systém SERES Super Range Extender a bezpečnostný systém SERES Intelligent Safety – všetky tieto inovácie zvyšujú konkurencieschopnosť produktov.
Vďaka vynovenému radu produktov, neustálym inováciám a prevádzkovej excelentnosti získala spoločnosť SERES ocenenie „2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award". V najnovšom rebríčku 500 najvýznamnejších čínskych podnikov sa spoločnosť SERES posunula o 270 miest na 190. miesto a stala sa tak jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností v rebríčku.
Treba spomenúť, že spoločnosť SERES začala svoju hongkonskú úvodnú verejnú ponuku 27. októbra a plánuje byť kótovaná na hlavnej burze hongkonskej burzy cenných papierov k 5. novembru. Po kótovaní sa SERES stane prvým výrobcom luxusných vozidiel poháňaných novou energiou, s kótovaním v pevninskej Číne aj v Hongkongu (kótovanie „A+H"), čo prinesie ďalší impulz pre budúci rast.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2810268/AITO_Product_Lineup.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2810261/AITO_M9.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg
Share this article