Чистая прибыль SERES за первые три квартала достигла 5,312 млрд юаней, сделав компанию первым производителем роскошных автомобилей на новой энергии с котировкой «A+H»

ЧУНЦИН, Китай, 2 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 30 октября компания SERES опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Согласно отчету, выручка SERES составила 110,534 млрд юаней, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 5,312 млрд юаней за первые три квартала, с ростом в годовом исчислении на 31,56%.

Линейка продуктов AITO продолжает расширяться; AITO M9 устанавливает рекорд поставок для сегмента 500 000 юаней

AITO Product Lineup AITO M9

В этом году разработка продукта AITO ускорилась и было выпущено несколько новых моделей. От нового AITO M5 Ultra до выпуска AITO M9 2025 года и семейного AITO M8 и совершенно нового AITO M7, разнообразная линейка была хорошо принята рынком и клиентами.

На сегодняшний день общий объем поставок по всем моделям AITO превысил 800 000 единиц. Только модель AITO M9 составила более 250 000 единиц всего за 21 месяц, установив рекорд для автомобилей в сегменте 500 000 юаней. Модель AITO M8 превысила 100 000 поставок, сохраняя свои позиции в качестве лидера продаж в сегменте 400 000 юаней в течение четырех месяцев подряд. Совершенно новый AITO M7 достиг более 20 000 поставок всего за 36 дней с момента запуска, быстро став выдающимся на рынке.

Согласно исследованию 2025 First Half New Energy Vehicle Brand Health Study, проведенному Landroads Consulting, модель AITO заняла первое место в Индексе уверенности в развитии бренда 2025 H1. Модель AITO M9 также возглавила общий список Net Promoter Score (NPS) для новых моделей энергетических транспортных средств, набрав 85,2 балла.

Движимая инновациями, компания стала первым в отрасли производителем роскошных автомобилей на новой энергии с котировкой «A+H»

Продолжающийся успех AITO на рынке является результатом дальновидного подхода SERES к технологическим инновациям. Компания твердо привержена программно-определяемой стратегии транспортных средств, вкладывая значительные средства в основные технологии, такие как электрификация и интеллектуальные системы. Ключевые инновации включают технологическую платформу SERES MF, SERES Super Range Extender и SERES Intelligent Safety — все это повышает конкурентоспособность продукции.

Благодаря обновленной линейке продуктов, постоянным инновациям и высокому качеству работы компания SERES получила награду 2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award. В новом рейтинге 500 лучших предприятий Китая компания SERES взлетела на 270 позиций до 190-го места, став одной из самых быстрорастущих компаний в списке.

Стоит отметить, что компания SERES начала IPO в Гонконге 27 октября и планирует разместить акции на основной площадке Гонконгской фондовой биржи 5 ноября. После размещения акций SERES станет первым производителем роскошных NEV, который будет зарегистрирован как в материковом Китае, так и в Гонконге (котировка «A+H»), обеспечивая дальнейший импульс для будущего роста.

