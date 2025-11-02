SERES erzielt in den ersten drei Quartalen einen Nettogewinn von 5,312 Milliarden RMB und wird der erste Hersteller von Luxus-NEVs mit „A+H"-Listing

CHONGQING, China, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober veröffentlichte SERES seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025. Dem Bericht zufolge erzielte SERES in den ersten drei Quartalen einen Umsatz von 110,534 Mrd. RMB und einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 5,312 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 31,56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

AITO-Produktlinie wird weiter ausgebaut; AITO M9 stellt Auslieferungsrekord im 500.000 RMB-Segment auf

AITO Product Lineup AITO M9

In diesem Jahr hat AITO die Produktentwicklung beschleunigt und mehrere neue Modelle auf den Markt gebracht. Vom neuen AITO M5 Ultra über den AITO M9 2025 Edition bis hin zum familienfreundlichen AITO M8 und dem brandneuen AITO M7 - das breit gefächerte Angebot wird vom Markt und den Kunden gleichermaßen gut angenommen.

Bis heute wurden von allen AITO-Modellen insgesamt mehr als 800.000 Einheiten ausgeliefert. Allein vom AITO M9 wurden in nur 21 Monaten mehr als 250.000 Einheiten ausgeliefert, was einen Rekord für Fahrzeuge im 500.000-RMB-Segment darstellt. Der AITO M8 hat die Marke von 100.000 Auslieferungen überschritten und ist damit seit vier Monaten in Folge der Topseller im 400.000 RMB-Segment. Der brandneue AITO M7 wurde innerhalb von nur 36 Tagen nach seiner Markteinführung über 20.000 Mal ausgeliefert und hat sich damit schnell zu einer festen Größe im Markt entwickelt.

Laut der 2025 First Half New Energy Vehicle Brand Health Study von Landroads Consulting belegte AITO den ersten Platz im 2025 H1 Brand Development Confidence Index. Der AITO M9 führte auch die Gesamtliste des Net Promoter Score (NPS) für neue Energiefahrzeugmodelle mit einem Wert von 85,2 an.

Durch Innovation zum ersten Hersteller von Luxus-NEVs mit „A+H"-Zulassung in der Branche

Der anhaltende Markterfolg von AITO ist das Ergebnis des vorausschauenden Ansatzes von SERES bei technologischen Innovationen. Das Unternehmen ist fest entschlossen, eine Strategie für softwaredefinierte Fahrzeuge zu verfolgen und investiert stark in Kerntechnologien wie Elektrifizierung und intelligente Systeme. Zu den wichtigsten Innovationen gehören die SERES MF-Technologieplattform, der SERES Super Range Extender und die SERES Intelligent Safety, die alle die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte steigern.

Dank der erneuerten Produktpalette, der kontinuierlichen Innovation und der operativen Exzellenz wurde SERES mit dem „2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award" ausgezeichnet. In der jüngsten Rangliste der 500 größten Unternehmen Chinas machte SERES einen Sprung um 270 Plätze auf Platz 190 und wurde damit zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen auf der Liste.

Es ist erwähnenswert, dass SERES seinen Börsengang in Hongkong am 27. Oktober begonnen hat und plant, am 5. November am Main Board der Hongkonger Börse notiert zu werden. Nach der Börsennotierung wird SERES der erste Hersteller von NEVs der Luxusklasse sein, der sowohl auf dem chinesischen Festland als auch in Hongkong an der Börse notiert ist („A+H"-Börsennotierung), was dem künftigen Wachstum weiteren Auftrieb verleiht.

