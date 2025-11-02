Le bénéfice net de SERES pour les trois premiers trimestres atteint 5,312 milliards de RMB, ce qui en fait le premier fabricant de NEV de luxe à être inscrit sur la liste « A+H ».

CHONGQING, Chine, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 30 octobre, SERES a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025. Selon le rapport, SERES a généré un revenu de 110,534 milliards de RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,312 milliards de RMB au cours des trois premiers trimestres, avec une croissance de 31,56 % en glissement annuel.

La gamme de produits AITO continue de s'étendre ; l'AITO M9 établit un record de livraison sur le segment des 500 000 RMB

AITO Product Lineup AITO M9

Cette année, AITO a accéléré le développement de ses produits et lancé plusieurs nouveaux modèles. De la nouvelle AITO M5 Ultra à l'AITO M9 édition 2025, en passant par l'AITO M8 à vocation familiale et la toute nouvelle AITO M7, la gamme diversifiée a été bien accueillie par le marché et les clients.

À ce jour, les livraisons totales pour l'ensemble des modèles AITO ont dépassé les 800 000 unités. À lui seul, le modèle AITO M9 a été livré à plus de 250 000 exemplaires en seulement 21 mois, établissant un record pour les véhicules du segment des 500 000 RMB. L'AITO M8 a dépassé les 100 000 livraisons, conservant sa position de meilleure vente dans le segment des 400 000 RMB pendant quatre mois consécutifs. Le tout nouveau AITO M7 a atteint plus de 20 000 livraisons dans les 36 jours suivant son lancement, devenant rapidement un produit phare sur le marché.

Selon l'étude 2025 First Half New Energy Vehicle Brand Health Study réalisée par Landroads Consulting, AITO s'est classée première dans l'indice de confiance 2025 H1 Brand Development Confidence Index. L'AITO M9 est également en tête du Net Promoter Score (NPS) pour les modèles de véhicules à énergie nouvelle, avec un score de 85,2.

Poussé par l'innovation, il devient le premier fabricant de NEV de luxe de l'industrie à être inscrit sur la liste « A+H »

Le succès continu d'AITO sur le marché est le résultat de l'approche avant-gardiste de SERES en matière d'innovation technologique. L'entreprise s'est fermement engagée dans une stratégie de véhicules définis par logiciel, en investissant massivement dans des technologies de base telles que l'électrification et les systèmes intelligents. Les principales innovations comprennent la plate-forme technologique SERES MF, le Super Range Extender de SERES et la sécurité intelligente de SERES, qui renforcent la compétitivité des produits.

Grâce à sa nouvelle gamme de produits, à son innovation continue et à son excellence opérationnelle, SERES a reçu le « 2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award » (prix de l'investissement le plus précieux de 2024). Dans le dernier classement des 500 premières entreprises chinoises, SERES a gagné 270 places pour atteindre la 190e position, devenant ainsi l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de la liste.

Il convient de mentionner que SERES a commencé son introduction en bourse à Hong Kong le 27 octobre et prévoit de s'inscrire au Main Board de la Bourse de Hong Kong le 5 novembre. Après sa cotation, SERES deviendra le premier fabricant de NEV de luxe à être coté à la fois en Chine continentale et à Hong Kong (cotation « A+H »), ce qui donnera un nouvel élan à sa croissance future.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810268/AITO_Product_Lineup.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810261/AITO_M9.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg