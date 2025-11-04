Zysk netto firmy SERES za pierwsze trzy kwartały osiągnął 5,312 mld RMB, co czyni ją pierwszym producentem luksusowych pojazdów elektrycznych z notowaniami „A+H"

CHONGQING (Chiny), 4 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 30 października firma SERES opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2025 r. Zgodnie z raportem, w pierwszych trzech kwartałach SERES osiągnęła przychody w wysokości 110,534 mld RMB i zysk netto przypadający akcjonariuszom w wysokości 5,312 mld RMB, co oznacza wzrost o 31,56% w ujęciu rok do roku.

Linia produktów AITO stale się rozszerza; model AITO M9 ustanawia rekord sprzedaży w segmencie 500 000 RMB

AITO Product Lineup AITO M9

W tym roku firma AITO przyspieszyła rozwój produktów i wprowadziła na rynek kilka nowych modeli. Od nowego modelu AITO M5 Ultra po AITO M9 edycji 2025, rodzinny model AITO M8 i całkowicie nowy model AITO M7 - zróżnicowana oferta spotkała się z dobrym przyjęciem zarówno na rynku, jak i wśród klientów.

Do tej pory wszystkie modele AITO sprzedały się w łącznej liczbie ponad 800 000 egzemplarzy. Sam model AITO M9 sprzedał się w ponad 250 000 egzemplarzy w ciągu zaledwie 21 miesięcy, ustanawiając rekord w segmencie pojazdów o wartości 500 000 RMB. Model AITO M8 przekroczył 100 000 sprzedanych egzemplarzy, utrzymując pozycję lidera sprzedaży w segmencie 400 000 RMB przez cztery kolejne miesiące. Całkowicie nowy model AITO M7 osiągnął ponad 20 000 sprzedanych egzemplarzy w ciągu zaledwie 36 dni od premiery, szybko stając się wyróżniającym się produktem na rynku.

Według badania kondycji marek pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii w pierwszej połowie 2025 r. przeprowadzonego przez Landroads Consulting, AITO zajęło pierwsze miejsce w indeksie zaufania do rozwoju marki w pierwszej połowie 2025 r. Model AITO M9 znalazł się również na szczycie ogólnego rankingu Net Promoter Score (NPS) dla modeli pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii, uzyskując wynik 85,2.

Dzięki innowacyjności firma stała się pierwszym producentem luksusowych pojazdów elektrycznych z notowaniami „A+H"

Ciągły sukces rynkowy AITO jest wynikiem przyszłościowego podejścia SERES do innowacji technologicznych. Firma jest mocno zaangażowana w strategię pojazdów sterowanych oprogramowaniem, inwestując znaczne środki w podstawowe technologie, takie jak elektryfikacja i inteligentne systemy. Kluczowe innowacje obejmują platformę technologiczną SERES MF, SERES Super Range Extender oraz SERES Intelligent Safety - wszystkie te rozwiązania zwiększają konkurencyjność produktów.

Dzięki odświeżonej ofercie produktów, ciągłym innowacjom i doskonałości operacyjnej firma SERES otrzymała nagrodę 2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award dla najbardziej wartościowej inwestycji w 2024 roku. W najnowszym rankingu 500 największych chińskich przedsiębiorstw firma SERES awansowała o 270 miejsc, zajmując 190. pozycję i stając się jedną z najszybciej rozwijających się firm na liście.

Warto wspomnieć, że 27 października firma SERES uruchomiła swoją pierwszą ofertę publiczną w Hongkongu i planuje wejść na główną giełdę w Hongkongu 5 listopada. Po wejściu na giełdę SERES stanie się pierwszym producentem luksusowych pojazdów elektrycznych notowanym zarówno w Chinach kontynentalnych, jak i w Hongkongu (notowanie „A+H"), dając tym samym dodatkowy impuls do przyszłego wzrostu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2810268/AITO_Product_Lineup.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2810261/AITO_M9.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2767806/SERES_Logo.jpg