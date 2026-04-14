Sách trắng: Mạng không dây riêng cho lưới điện -- Tương lai của thông tin liên lạc trọng yếu trong ngành điện

RIO DE JANEIRO, ngày 15 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Quá trình chuyển đổi số của ngành điện Brazil đang diễn ra mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi hai động lực nền tảng: số hóa hạ tầng và tích hợp quy mô lớn các nguồn năng lượng tái tạo. Trong mô hình mới này, thông tin liên lạc trọng yếu chuyển từ vai trò hỗ trợ sang trở thành nền tảng để xây dựng một lưới điện thông minh, an toàn và bền bỉ. Trong bối cảnh đó, mạng không dây riêng đang nổi lên như một công nghệ then chốt nhằm cho phép tự động hóa, giám sát theo thời gian thực và đảm bảo độ tin cậy vận hành mà các đơn vị điện lực hiện đại yêu cầu.

Hành trình hướng tới năng lượng xanh không chỉ là một mục tiêu về môi trường, mà còn là một yêu cầu cấp thiết đối với an ninh năng lượng và tối ưu hóa cấu trúc. Ở trung tâm của quá trình chuyển đổi này chính là mạng thông tin liên lạc điện lực — "hệ thần kinh" đích thực, đảm nhiệm truyền tải dữ liệu quan trọng, truyền lệnh điều khiển trong mili giây và đảm bảo sự ổn định của hệ thống điện thế hệ mới. Chất lượng của hạ tầng kết nối này cuối cùng sẽ quyết định thành công hay thất bại của việc vận hành lưới điện trong tương lai.

Chính tại "chặng cuối" của mạng lưới phân phối, các thách thức trở nên gay gắt hơn. Là mắt xích cuối cùng kết nối lưới điện với người dùng cuối, mạng phân phối là nơi hội tụ những yêu cầu cấp thiết nhất về kết nối đáng tin cậy: các điểm nút phân bố rộng về mặt địa lý, điều kiện vận hành và bảo trì đầy thách thức, cùng với nhu cầu hỗ trợ sự gia tăng mạnh mẽ của các thiết bị IoT và hệ thống tự động hóa. Các công nghệ truyền thống không còn đáp ứng được các yêu cầu về độ trễ, bảo mật và khả năng mở rộng mà bối cảnh này đặt ra.

Lời giải cho điểm nghẽn mang tính lịch sử này nằm ở mạng không dây riêng (như LTE riêng và 5G riêng). Kết hợp giữa bảo mật cấp độ trọng yếu, độ tin cậy vận hành, tính linh hoạt trong triển khai và hiệu quả chi phí mang tính chiến lược, các giải pháp này đáp ứng hiệu quả nhu cầu thông tin liên lạc của mạng phân phối, đồng thời hỗ trợ các kịch bản sử dụng như bảo vệ từ xa (teleprotection), đo đếm thông minh, điều khiển thiết bị tại hiện trường và giám sát dự đoán.

Để thảo luận sâu hơn và trình bày lộ trình kỹ thuật và pháp lý cho cuộc cách mạng thầm lặng này, Huawei cùng Liên minh 450 MHz đã công bố sách trắng "Mạng không dây riêng cho lưới điện" tại hội nghị thượng đỉnh UTCAL 2026, diễn ra tại Rio de Janeiro vào ngày 17 tháng 3. Trong tài liệu độc quyền này, sách trắng trình bày chi tiết cách mà mạng không dây riêng khắc phục những hạn chế của các công nghệ truyền thống, qua đó đảm bảo tính bền bỉ và mức độ thông minh cần thiết để hỗ trợ tương lai năng lượng tại Brazil.

SOURCE Huawei