Livre blanc : Réseau privé sans fil pour le réseau électrique - L'avenir de la communication critique dans le secteur de l'électricité

RIO DE JANEIRO, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- La transformation numérique du secteur brésilien de l'électricité est en cours, sous l'impulsion de deux forces fondamentales : la numérisation des infrastructures et l'intégration massive des sources d'énergie renouvelables. Dans ce nouveau paradigme, la communication critique passe d'un rôle de soutien à celui de fondement d'un réseau électrique intelligent, sûr et résilient. C'est dans ce contexte que les réseaux privés sans fil apparaissent comme une technologie centrale pour permettre l'automatisation, la surveillance en temps réel et la fiabilité opérationnelle exigée par les services publics modernes.

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Plus qu'un simple objectif environnemental, le passage à l'énergie verte est un impératif pour la sécurité énergétique et l'optimisation structurelle. Au cœur de cette évolution se trouve le réseau de communication électrique, véritable « système nerveux » qui transmet les données critiques, donne des ordres en quelques millisecondes et assure la stabilité du nouveau système électrique. La qualité de cette infrastructure de connectivité détermine le succès ou l'échec des futures opérations du réseau électrique.

C'est précisément dans le « dernier kilomètre » du réseau de distribution que les défis s'intensifient. En tant que dernier maillon entre le réseau électrique et les utilisateurs finaux, le réseau de distribution concentre les demandes les plus pressantes en matière de connectivité fiable : des nœuds géographiquement distribués, des conditions d'exploitation et de maintenance complexes, et la nécessité de prendre en charge une forte augmentation des dispositifs IoT et des systèmes d'automatisation. Les technologies traditionnelles ne répondent plus aux exigences de latence, de sécurité et d'évolutivité requises par ce scénario.

La réponse à ce goulot d'étranglement historique réside dans les réseaux sans fil privés (tels que le LTE privé et la 5G). Alliant sécurité critique, fiabilité opérationnelle, souplesse de déploiement et rentabilité stratégique, ces solutions répondent efficacement aux besoins de communication des réseaux de distribution, permettant des cas d'utilisation tels que la téléprotection, les compteurs intelligents, le contrôle sur le terrain et la surveillance prédictive.

Pour approfondir cette discussion et présenter la feuille de route technique et réglementaire de cette révolution silencieuse, Huawei et la 450 MHz Alliance ont lancé le livre blanc « Private Wireless Network for Power Grids » lors du sommet UTCAL 2026, qui s'est tenu à Rio de Janeiro le 17 mars. Dans ce document exclusif, le livre blanc explique comment les réseaux privés sans fil surmontent les limites des anciennes technologies, en garantissant la résilience et l'intelligence nécessaires pour soutenir l'avenir de l'énergie au Brésil.

Téléchargement :

https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

Pour en savoir plus :

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

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