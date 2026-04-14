Kertas Putih: Rangkaian Tanpa Wayar Persendirian Grid Kuasa -- Masa Depan Komunikasi Kritikal dalam Sektor Kuasa

RIO DE JANEIRO, 14 April 2026 /PRNewswire/ -- Transformasi digital sektor kuasa Brazil sedang berlangsung, didorong oleh dua kekuatan asas: pendigitalan infrastruktur dan integrasi besar-besaran sumber tenaga boleh diperbaharui. Dalam paradigma baharu ini, komunikasi kritikal berubah daripada peranan sokongan kepada asas yang melaluinya grid kuasa yang pintar, selamat dan berdaya tahan dibina. Dalam konteks inilah rangkaian tanpa wayar persendirian muncul sebagai teknologi teras untuk mengupayakan automasi, pemantauan masa nyata dan kebolehpercayaan operasi yang diperlukan oleh utiliti moden.

Lebih daripada sekadar matlamat alam sekitar, perjalanan ke arah tenaga hijau merupakan langkah yang penting demi keterjaminan tenaga dan pengoptimuman struktur. Menjadi teras evolusi ini ialah rangkaian komunikasi tenaga — "sistem saraf" sebenar yang menghantar data kritikal, melaksanakan arahan dalam milisaat dan memastikan kestabilan sistem elektrik baharu. Kualiti infrastruktur sambungan ini akhirnya menentukan kejayaan atau kegagalan operasi grid kuasa masa depan.

Cabaran menjadi semakin sengit apabila benar-benar berada pada "kilometer terakhir" rangkaian pengagihan. Sebagai penghubung akhir antara grid kuasa dan pengguna, rangkaian pengagihan ini menumpukan keperluan paling mendesak bagi sambungan yang boleh dipercayai: nod yang diagihkan secara geografi, keadaan kendalian dan penyelenggaraan yang mencabar, serta keperluan menyokong peningkatan peranti IoT dan sistem automasi. Teknologi tradisional tidak lagi memenuhi keperluan kependaman, keselamatan dan kebolehskalaan yang dituntut oleh senario ini.

Penyelesaian kepada kekangan sejarah ini terletak pada rangkaian tanpa wayar persendirian (seperti LTE persendirian dan 5G). Dengan menggabungkan keselamatan tahap misi kritikal, kebolehpercayaan operasi, fleksibiliti pelaksanaan serta keberkesanan kos yang strategik, penyelesaian ini memenuhi keperluan komunikasi rangkaian pengagihan secara berkesan, lalu mengupayakan interaksi antara sistem seperti teleperlindungan, meter pintar, kawalan lapangan dan pemantauan prediktif.

Bagi memperdalam perbincangan ini dan membentangkan pelan hala tuju teknikal serta kawal selia bagi revolusi senyap ini, Huawei bersama 450 MHz Alliance telah melancarkan kertas putih "Private Wireless Network for Power Grids" ("Rangkaian Tanpa Wayar Persendirian untuk Grid Kuasa") pada sidang kemuncak UTCAL 2026 yang diadakan di Rio de Janeiro pada 17 Mac. Dalam dokumen eksklusif ini, kertas putih ini memperincikan bagaimana rangkaian tanpa wayar persendirian mengatasi batasan teknologi legasi, sekali gus memastikan daya tahan dan kecerdasan yang diperlukan demi menyokong masa depan tenaga di Brazil.

Muat turun di sini:

https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

Ketahui lebih lanjut

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

SOURCE Huawei