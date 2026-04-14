백서: 전력망 전용 무선 네트워크 -- 전력 산업 핵심 통신의 미래

리우데자네이루 2026년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 브라질 전력 산업의 디지털 전환이 본격화하고 있다. 인프라의 디지털화와 재생에너지의 대규모 통합이라는 두 요소가 핵심 동력이다. 이 새 패러다임에서 위기대응 통신이 보조적 역할을 넘어 지능과 안전성, 회복탄력성을 겸비한 전력망을 구축하는 데 기반으로 자리 잡고 있다. 전용 무선 네트워크가 현대 전력기업이 요구하는 자동화와 실시간 모니터링, 운영 신뢰성을 구현하기 위한 핵심 기술로 부상하는 것도 이런 맥락에서다.

친환경 에너지로의 전환은 단순한 환경적 목표를 넘어 에너지 안보와 구조적 최적화를 위한 필수 과제가 되고 있다. 그리고 이 변화의 중심에 전력 통신 네트워크가 있다. 이 네트워크는 핵심 데이터를 전달하고 밀리초 단위로 명령을 수행하며 새 전력 시스템의 안정성을 보장하는 진정한 '신경망' 역할을 한다. 이 연결 인프라의 품질이 향후 전력망 운영의 성패를 좌우하게 된다.

특히 배전망의 '라스트 킬로미터(last kilometer)' 구간에서 과제가 더욱 두드러진다. 전력망과 최종 사용자 간의 마지막 연결 고리인 배전망은 신뢰도 높은 연결성이 시급하게 필요한 영역이다. 지리적으로 분산된 노드, 까다로운 운영 및 유지보수 환경, 사물인터넷(IoT) 기기 및 자동화 시스템의 급증에 대응할 필요성이 복합적으로 작용하고 있다. 기존 기술은 이런 환경에서 요구되는 지연시간, 보안성, 확장성 기준을 충족할 수 없다.

뿌리 깊은 이 병목 문제에 대한 해답은 전용 무선 네트워크(예: 프라이빗 LTE 및 5G)에 있다. 이 솔루션들은 임무와 직결되는 보안 성능과 운영 신뢰성, 구축 유연성, 전략적 비용 효율성을 겸비한 채 배전망의 통신 요구를 효과적으로 충족하는 한편 원격 보호와 스마트 계량, 현장 제어, 예측 모니터링 등 다양한 용도에 적용이 가능하다.

화웨이(Huawei)와 450MHz 얼라이언스(450 MHz Alliance)는 위 같은 담론을 심도 있게 고찰하고 이 조용한 혁명의 기술적, 법적 로드맵을 제시하고자 3월 17일 리우데자네이루에서 열린 UTCAL 2026 정상회의에서 '전력망 전용 무선 네트워크(Private Wireless Network for Power Grids)' 백서를 발표했다. 이 문서에는 기존 기술의 한계를 전용 무선 네트워크가 어떻게 극복할 수 있는지 상술하는 한편 브라질 에너지의 미래를 뒷받해 줄 회복탄력성과 인텔리전스를 확보하는 방안이 제시돼 있다.

다운로드:

https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

자세히 보기:

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

SOURCE Huawei