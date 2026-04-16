ホワイトペーパー：電力網プライベート・ワイヤレス・ネットワーク - 電力セクターにおける重要な通信の未来

リオデジャネイロ、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- ブラジルの電力セクターのデジタル変革は、次の2つの根本的な力に牽引されて進展しています：インフラのデジタル化と再生可能エネルギーの大量導入です。この新しいパラダイムにおいて、重要な通信は補助的な役割から、インテリジェントで安全かつレジリエンスの高い電力網を構築するための基盤へとシフトしています。このような背景から、プライベート・ワイヤレス・ネットワークが、現代の公益事業に求められる自動化、リアルタイム監視、および運用の信頼性を実現する中心的な技術として台頭しています。

グリーンエネルギーへの道のりは、単なる環境目標にとどまらず、エネルギー安全保障と構造最適化のために不可欠なものです。そして、この進化の中心にあるのが電力通信ネットワークです。これは重要なデータを伝送し、ミリ秒単位で指令を送り、新しい電力システムの安定性を保証する真の「神経系」といえます。この接続インフラの質が、最終的に将来の電力網運用の成否を左右します。

配電網の「ラスト1キロ」においてこそ、この課題は激化します。電力網とエンドユーザーを結ぶ最終リンクである配電網には、信頼性の高い接続に対する最も差し迫った要求が集中しています。地理的に分散したノード、困難な運用・保守条件、および急増するIoTデバイスや自動化システムをサポートする必要性が挙げられます。従来のテクノロジーはもはや、このシナリオが求めるレイテンシー、セキュリティ、およびスケーラビリティの要件を満たしていません。

この歴史的なボトルネックに対する答えは、プライベート・ワイヤレス・ネットワーク（プライベートLTEや5Gなど）にあります。ミッションクリティカルなセキュリティ、運用の信頼性、展開の柔軟性、および戦略的な費用対効果を兼ね備えたこれらのソリューションは、配電網の通信ニーズを効果的に満たし、遠隔保護、スマートメータリング、フィールド制御、および予測監視などのユースケースを可能にします。

この議論を深め、この静かな革命のための技術的・規制的ロードマップを提示するために、Huaweiと450MHz Allianceは、3月17日にリオデジャネイロで開催されたUTCAL 2026サミットにおいて、ホワイトペーパー「電力網のためのプライベート・ワイヤレス・ネットワーク（Private Wireless Network for Power Grids）」を発表しました。このホワイトペーパーでは、プライベート・ワイヤレス・ネットワークがレガシー技術の限界を克服し、ブラジルのエネルギーの未来を支えるために必要なレジリエンスとインテリジェンスを確保する方法について詳述しています。

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SOURCE Huawei