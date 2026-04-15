Laporan Resmi: "Power Grid Private Wireless Network" -- Masa Depan Sistem Komunikasi Kritis di Sektor Energi

Berita ini disediakan oleh

Huawei

15 Apr, 2026, 14:51 WIB

RIO DE JANEIRO, 15 April, 2026 /PRNewswire/ -- Transformasi digital di sektor ketenagalistrikan Brasil terus berkembang, didorong digitalisasi infrastruktur dan integrasi energi terbarukan. Dalam pendekatan yang baru, sistem komunikasi kritis tidak lagi berperan sebagai pendukung, namun menjadi fondasi sistem kelistrikan yang cerdas, aman, dan tangguh. Jaringan nirkabel privat pun hadir sebagai teknologi kunci yang menunjang otomatisasi, pemantauan langsung, serta keandalan operasional bagi infrastruktur kelistrikan modern.

(PRNewsfoto/Huawei)
(PRNewsfoto/Huawei)

Transisi menuju energi hijau bukan sekadar isu lingkungan hidup, melainkan juga kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan energi dan meningkatkan efisiensi struktural. Kunci utama di balik transformasi ini terletak pada jaringan komunikasi kelistrikan—"sistem saraf" yang mengalirkan data penting, mengirimkan perintah dalam hitungan milidetik, serta menjaga stabilitas sistem listrik yang baru. Kualitas infrastruktur konektivitas tersebut sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan operasional jaringan listrik di masa depan.

Tantangan terbesar justru muncul pada "titik terakhir" jaringan distribusi listrik. Sebagai penghubung akhir antara sistem kelistrikan dan pengguna, jaringan distribusi listrik menghadapi tuntutan paling kompleks: simpul yang tersebar secara geografis, kondisi operasional dan pemeliharaan perangkat yang penuh tantangan, serta keharusan untuk mendukung lonjakan perangkat IoT dan sistem otomatisasi. Teknologi konvensional kini tidak lagi mampu memenuhi standar latensi, keamanan, dan skalabilitas dalam skenario ini.

Solusi atas hambatan klasik tersebut hadir melalui jaringan nirkabel privat, seperti jaringan LTE dan 5G khusus. Dengan memadukan sistem keamanan yang berperan vital, keandalan operasional, fleksibilitas implementasi, serta efisiensi biaya yang strategis, teknologi ini mampu menjawab kebutuhan komunikasi di jaringan distribusi listrik. Berbagai aplikasinya antara lain teleprotection, smart metering, kendali lapangan, hingga pemantauan prediktif.

Untuk memperdalam pembahasan sekaligus memaparkan rencana pengembangan teknis dan regulasi dari transformasi ini, Huawei bersama 450 MHz Alliance meluncurkan laporan resmi (white paper) berjudul "Private Wireless Network for Power Grids" dalam ajang UTCAL 2026 yang berlangsung di Rio de Janeiro pada 17 Maret lalu. Laporan ini menjelaskan secara komprehensif bagaimana jaringan nirkabel privat mampu mengatasi kendala teknologi lama, sekaligus menghadirkan ketahanan dan kecerdasan yang dibutuhkan guna mendukung masa depan energi di Brasil.

Laporan selengkapnya:
https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

Informasi lebih lanjut:
https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g 

SOURCE Huawei

Juga dari sumber ini

Pelopor Inovasi Daya Listrik untuk Industri Telekomunikasi: Huawei Raih Global Best Practices Award 2025

Pelopor Inovasi Daya Listrik untuk Industri Telekomunikasi: Huawei Raih Global Best Practices Award 2025

Huawei Site Power Facility baru saja memenangkan "Global Best Practices Award 2025" dari Frost & Sullivan sebagai perusahaan yang terus memimpin...
Huawei Luncurkan Laporan Resmi tentang NG WAN untuk Meningkatkan Jaringan IP dan Mendorong Pertumbuhan Baru bagi Operator Telekomunikasi

Huawei Luncurkan Laporan Resmi tentang NG WAN untuk Meningkatkan Jaringan IP dan Mendorong Pertumbuhan Baru bagi Operator Telekomunikasi

Di Upperside World Congress 2026, Huawei mengadakan "IP Gala Summit" dengan tema "Next-Generation WAN, Boosting New Growth for Carriers". Dalam acara ...
Rilis Lainnya dari Perusahaan Ini

Jelajahi

Komputer & Elektronik

Komputer & Elektronik

Peralatan Telekomunikasi

Peralatan Telekomunikasi

Teknologi Internet

Teknologi Internet

Perangkat Keras Komputer

Perangkat Keras Komputer

Rilis Berita Lainnya dengan Topik Serupa