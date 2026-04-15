Доклад «Частная беспроводная сеть для электрической сети -- будущее критически важных коммуникаций в энергетическом секторе»

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Цифровая трансформация бразильского энергетического сектора идет под воздействием двух фундаментальных факторов: цифровизация инфраструктуры и массовая интеграция возобновляемых источников энергии. В этой новой парадигме критическая коммуникация перестает выполнять вспомогательную роль и становится фундаментальной, на которой строится интеллектуальная, безопасная и устойчивая энергосистема. Именно в этом контексте частные беспроводные сети становятся центральной технологией для обеспечения автоматизации, мониторинга в режиме реального времени и эксплуатационной надежности, требуемой современными коммунальными службами.

Переход к «зеленой» энергетике — это больше, чем просто экологическая цель, это императив для энергетической безопасности и структурной оптимизации. И в основе этой эволюции лежит коммуникационная сеть электросети — настоящая «нервная система», которая передает критически важные данные, отправляет команды за миллисекунды и обеспечивает стабильность новой электрической системы. Качество этой инфраструктуры подключения в конечном итоге определяет успешную или неудачную работу будущей энергосистемы.

Именно на «последнем километре» распределительной сети возникает все больше проблем. Являясь финальным звеном между электросетью и конечными пользователями, распределительная сеть концентрирует самые актуальные требования для надежного подключения: географически распределенные узлы, сложные условия эксплуатации и обслуживания, а также необходимость поддержки большого числа умных устройств для Интернета вещей и систем автоматизации. Традиционные технологии больше не отвечают требованиям к задержке, безопасности и масштабируемости, которые требуются в этом сценарии.

Ответ на этот исторический вопрос кроется в частных беспроводных сетях (таких как частные LTE и 5G). Сочетая критически важную безопасность, эксплуатационную надежность, гибкость развертывания и стратегическую экономическую эффективность, эти решения эффективно удовлетворяют потребности распределительных сетей в связи, обеспечивая такие варианты использования, как телезащита, интеллектуальный учет, управление на местах и прогнозный мониторинг.

Для более подробного обсуждения и представления технической и регуляторной дорожной карты этой тихой революции, Huawei и 450 MHz Alliance представили доклад «Частная беспроводная сеть для электрических сетей» на саммите UTCAL 2026, проходившем 17 марта в Рио-де-Жанейро. В этом эксклюзивном документе подробно описывается, как частные беспроводные сети преодолевают ограничения устаревших технологий, обеспечивая устойчивость и интеллект, необходимые для поддержки будущего энергетики Бразилии.

