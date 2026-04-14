Bílá kniha: soukromá bezdrátová síť pro energetickou soustavu - budoucnost kritické komunikace v energetickém sektoru

News provided by

Huawei

Apr 14, 2026, 09:57 ET

RIO DE JANEIRO, 14. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Digitální transformace brazilského energetického sektoru je v plném proudu a pohánějí ji dvě základní síly: digitalizace infrastruktury a masivní integrace obnovitelných zdrojů energie. V tomto novém paradigmatu se kritická komunikace posouvá z podpůrné role a stává se základem, na kterém je postavena inteligentní, bezpečná a odolná energetická síť. Právě v tomto kontextu se soukromé bezdrátové sítě stávají ústřední technologií, která umožňuje automatizaci, monitorování v reálném čase a provozní spolehlivost vyžadovanou moderními energetickými společnostmi.

Continue Reading
01
01

Cesta k zelené energii není jen environmentálním cílem, ale je nezbytná pro energetickou bezpečnost a strukturální optimalizaci. A v samém srdci této evoluce stojí energetická komunikační síť – skutečný „nervový systém", který přenáší kritická data, doručuje příkazy v milisekundách a zajišťuje stabilitu nového elektrického systému. Kvalita této infrastruktury konektivity nakonec určuje úspěch nebo neúspěch budoucího provozu energetické sítě.

Právě v „posledním kilometru" distribuční sítě se problémy stupňují. Jako poslední článek mezi rozvodnou sítí a koncovými uživateli soustřeďuje distribuční síť nejnaléhavější požadavky na spolehlivé připojení: geograficky rozptýlené uzly, náročné provozní a údržbové podmínky a nutnost zvládnout prudký nárůst zařízení IoT (internetu věcí) a automatizačních systémů. Tradiční technologie již nedokážou splnit požadavky na latenci, bezpečnost a škálovatelnost, které tento scénář vyžaduje.

Odpověď na tento historický problém spočívá v soukromých bezdrátových sítích (jako jsou LTE a 5G). Díky kombinaci kritické bezpečnosti, provozní spolehlivosti, flexibility nasazení a strategické nákladové efektivity tato řešení účinně splňují komunikační potřeby distribučních sítí a umožňují použití v oblastech, jako je dálková ochrana, inteligentní měření, řízení v terénu a prediktivní monitorování.

Aby tuto diskusi prohloubily a představily technický a regulační plán této tiché revoluce, představily společnosti Huawei a 450 MHz Alliance na summitu UTCAL 2026, který se konal 17. března v Riu de Janeiru, bílou knihu s názvem „Soukromé bezdrátové sítě pro energetické soustavy". V tomto exkluzivním dokumentu bílá kniha podrobně popisuje, jak soukromé bezdrátové sítě překonávají omezení starších technologií a zajišťují odolnost a inteligenci nezbytnou pro podporu budoucnosti energetiky v Brazílii.

Stáhnout zde:
https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

Další informace
https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2954753/01.jpg

Also from this source

Biała księga: prywatna sieć bezprzewodowa dla systemów elektroenergetycznych - przyszłość komunikacji krytycznej w sektorze energii

Biała księga: prywatna sieć bezprzewodowa dla systemów elektroenergetycznych - przyszłość komunikacji krytycznej w sektorze energii

RIO DE JANEIRO, 14 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – Transformacja cyfrowa brazylijskiego sektora energetycznego jest w toku, napędzana przez dwie...
Beyaz Bülten: Elektrik Şebekesi Özel Kablosuz Ağı -- Enerji Sektöründe Kritik İletişimin Geleceği

Beyaz Bülten: Elektrik Şebekesi Özel Kablosuz Ağı -- Enerji Sektöründe Kritik İletişimin Geleceği

Brezilya enerji sektörünün dijital dönüşümü, iki temel faktörün itici gücüyle devam ediyor: altyapının dijitalleştirilmesi ve yenilenebilir enerji...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Telecommunications Equipment

Telecommunications Equipment

Internet Technology

Internet Technology

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics