Передовые прорывы выходят на авансцену

ПЕКИН, 31 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Это новостной репортаж China Daily —

Серия научно-технических прорывов была продемонстрирована в воскресенье в качестве основной части церемонии закрытия 2026 Zhongguancun Forum.

The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.

На форуме было представлено в общей сложности 21 крупное достижение, пять из которых находится на стыке мировой науки и технологии, семь — на главном экономическом поле битвы, четыре направлены на решение основных внутренних задач, и пять связаны с жизнью и здоровьем людей.

Они охватывают ключевые сектора, такие как искусственный интеллект, аэрокосмическая промышленность, интегральные схемы и здравоохранение, в которых работает широкий спектр таких организаций, как национальные лаборатории, научно-исследовательские институты, университеты, центральные и государственные предприятия и ведущие технологические компании.

Среди достижений, привлекших наибольшее внимание, был высокоэнергетический источник фотонов, разработанный Институтом физики высоких энергий Китайской академии наук (Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Sciences), который в настоящее время введен в пробную эксплуатацию.

Это ознаменовало вступление Китая в эпоху 4.0 источников синхротронного излучения. Пан Веймин (Pan Weimin), директор проекта, описал объект как «чрезвычайно яркий высокомощный свет, который освещает микроскопический мир и решает основные научные задачи».

HEPS, известный как «суперувеличительное стекло» и гигантский «рентгеновский аппарат», является первым в Азии сверхмощным источником синхротронного излучения четвертого поколения. По данным института, ожидается, что объект будет поддерживать по меньшей мере 90 высокопроизводительных каналов излучения, с 14 пользовательскими каналами излучения и одним тестовым каналом, уже построенным на первом этапе.

По завершении строительства он позволит исследователям изучать микроструктуры, их формирование и эволюционные процессы с беспрецедентной детализацией.

Другим значительным достижением стала FlagOS 2.0, вычислительная программная система искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, поддерживающая более 20 основных чипов ИИ, выпущенная Beijing Academy of Artificial Intelligence.

Ожидается, что проект послужит ключевой основой для базового программного обеспечения ИИ в Китае, поддерживая широкомасштабное применение отечественных вычислительных мощностей и обеспечивая независимое и контролируемое развитие отрасли.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2945381/image.jpg