V centru pozornosti jsou nejnovější průlomové objevy

News provided by

China Daily

Mar 30, 2026, 10:45 ET

PEKING, 30. března 2026 /PRNewswire/ -- Toto je zpravodajský článek z China Daily:

V neděli byla v rámci závěrečného ceremoniálu Fóra Zhongguancun 2026 představena řada vědeckých a technologických průlomů.

Continue Reading
The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.
Na akci bylo představeno celkem 21 významných úspěchů, z nichž pět se týká špičkových oborů globální vědy a technologií, sedm hlavních ekonomických oblastí, čtyři řeší hlavní celostátní potřeby a pět se týká života a zdraví lidí.

Zahrnují klíčová odvětví, jako je umělá inteligence, letecký a kosmický průmysl, integrované obvody a zdravotnictví, a pocházejí z nejrůznějších subjektů, jako jsou národní laboratoře, výzkumné a vývojové instituce, univerzity, centrální a státní podniky a přední technologické společnosti.

Mezi nejvýznamnější patří zdroj fotonů s vysokou energií, vyvinutý Ústavem fyziky vysokých energií Čínské akademie věd, který byl nyní uveden do zkušebního provozu.

Tímto krokem vstoupila Čína do éry 4.0 v oblasti zdrojů synchrotronového záření. Pan Weimin, ředitel projektu, popsal toto zařízení jako „mimořádně jasné vysokoenergetické světlo, které osvětluje mikroskopický svět a pomáhá řešit zásadní vědecké výzvy".

HEPS, známý jako „superlupa" a obří „rentgenový přístroj", je prvním zdrojem vysoce výkonného synchrotronového záření čtvrté generace v Asii. Podle institutu by zařízení mělo podporovat nejméně 90 vysoce výkonných svazků, přičemž v první fázi již bylo vybudováno 14 uživatelských svazků a jeden testovací svazek.

Po dokončení umožní výzkumníkům zkoumat mikrostruktury a jejich procesy vzniku a vývoje v dosud nevídaných podrobnostech.

Dalším významným úspěchem byl FlagOS 2.0, systém s otevřeným zdrojovým kódem inteligentního výpočetního softwaru, který podporuje více než 20 běžných čipů umělé inteligence a který uvedla na trh Pekingská akademie umělé inteligence.

Očekává se, že tento projekt bude sloužit jako klíčový základ pro čínský základní software v oblasti umělé inteligence, podpoří rozsáhlé využití domácího výpočetního výkonu a umožní nezávislý a řiditelný rozvoj tohoto odvětví.

Przełomowe osiągnięcia w centrum uwagi

Informacja prasowa opublikowana przez China Daily: W niedzielę, w ramach uroczystości zakończenia Forum Zhongguancun 2026, zaprezentowano szereg...
Des avancées de pointe sous le feu des projecteurs

Article du China Daily : Une série d'avancées scientifiques et technologiques ont été présentées dimanche dans le cadre de la cérémonie de clôture du ...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics