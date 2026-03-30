Des avancées de pointe sous le feu des projecteurs

PÉKIN, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Article du China Daily :

Une série d'avancées scientifiques et technologiques ont été présentées dimanche dans le cadre de la cérémonie de clôture du Forum de Zhongguancun 2026.

The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.

L'événement a dévoilé un total de 21 réalisations majeures, dont cinq au croisement de la science et de la technologie mondiales, sept dans le cadre de la principale bataille économique, quatre répondant à des besoins nationaux majeurs et cinq liées à la vie et à la santé des personnes.

Il couvre des secteurs clés tels que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les circuits intégrés et les soins de santé, et proviennent d'un large éventail d'entités telles que des laboratoires nationaux, des instituts de recherche et de développement, des universités, des entreprises centrales et publiques, ainsi que des entreprises technologiques de premier plan.

La source de photons à haute énergie, développée par l'Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Sciences, est notamment passée au stade des essais.

La Chine est ainsi entrée dans l'ère 4.0 des sources de rayonnement synchrotron. Pan Weimin, directeur du projet, a décrit l'installation comme « une lumière extrêmement brillante à haute énergie qui éclaire le monde microscopique et relève des défis scientifiques majeurs ».

Le HEPS, surnommé « super loupe » et « machine à rayons X » géante, est la première source de rayonnement synchrotron à haute énergie de quatrième génération en Asie. Selon l'institut, l'installation devrait accueillir au moins 90 lignes de faisceaux à haute performance, 14 lignes de faisceaux d'utilisateurs et une ligne de faisceaux de test ayant déjà été construites au cours de la première phase.

Une fois achevé, elle permettra aux chercheurs d'explorer les microstructures et leurs processus de formation et d'évolution avec un niveau de détail sans précédent.

Une autre réalisation importante a été le FlagOS 2.0, un système logiciel de calcul intelligent open source qui prend en charge plus de 20 puces d'intelligence artificielle courantes, lancée par le Beijing Academy of Artificial Intelligence.

Le projet devrait servir de point d'appui essentiel pour les logiciels de base IA en Chine, en soutenant l'application à grande échelle de la puissance de calcul nationale et en permettant un développement indépendant et contrôlable du secteur.

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