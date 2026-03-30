Prelomové objavy v centre pozornosti

Mar 30, 2026, 16:20 ET

PEKING, 30. marec 2026 /PRNewswire/ – Toto je správa denníka China Daily:

V nedeľu bola ako kľúčová súčasť záverečného ceremoniálu Fóra Zhongguancun 2026 predstavená séria vedeckých a technologických objavov.

The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.
Podujatie odhalilo celkovo 21 významných úspechov. Päť z nich sa týkalo popredných svetových vedeckých a technických oblastí, sedem pochádzalo z hlavných ekonomických bojísk, štyri riešili hlavné národné potreby a päť sa týkalo života a zdravia ľudí.

Zahŕňajú kľúčové sektory, ako je umelá inteligencia, letecký a kozmický priemysel, integrované obvody a zdravotníctvo. Pochádzajú od širokej škály subjektov, ako sú národné laboratóriá, výskumné a vývojové inštitúcie, univerzity, ústredné a štátne podniky aj popredné technologické spoločnosti.

Jedným zo zlatých klincov bol zdroj fotónov s vysokou energiou, ktorý vyvinul Inštitút fyziky vysokých energií Čínskej akadémie vied, a aktuálne je v skúšobnej prevádzke.

Čína tak vstúpila do éry 4.0 synchrotrónových svetelných zdrojov žiarenia. Riaditeľ projektu Pan Weimin opísal zariadenie ako „mimoriadne jasné vysokoenergetické svetlo, ktoré osvetľuje mikroskopický svet a rieši závažné vedecké výzvy".

HEPS, známy ako „super lupa" či obrovský „röntgenový prístroj", je prvým ázijským zdrojom svetla so synchrotrónovým žiarením štvrtej generácie. Podľa inštitútu by malo zariadenie podporovať najmenej 90 vysokovýkonných lúčových línií, pričom v prvej fáze už bolo vybudovaných 14 používateľských lúčových línií a jedna testovacia lúčová línia.

Po dokončení budú môcť vedci skúmať mikroštruktúry a procesy ich formovania a vývoja v bezprecedentných detailoch.

Ďalším významným úspechom bol FlagOS 2.0, inteligentný výpočtový softvérový systém s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý podporuje viac ako 20 bežných čipov AI, a ktorý spustila Pekinská akadémia umelej inteligencie.

Očakáva sa, že projekt bude slúžiť ako kľúčový základ pre základný softvér AI v Číne, podporí rozsiahle využitie domácej výpočtovej kapacity a umožní nezávislý a kontrolovateľný rozvoj odvetvia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2945381/image.jpg

Bahnbrechende Innovationen stehen im Rampenlicht

Dies ist ein Nachrichtenbericht aus der China Daily: Im Rahmen der Abschlusszeremonie des 2026 Zhongguancun Forum wurde am Sonntag eine Reihe...
Los avances más innovadores acaparan la atención

Este es un reportaje del China Daily: Una serie de avances científicos y tecnológicos se presentaron el domingo como parte fundamental de la...
