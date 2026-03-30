Bahnbrechende Innovationen stehen im Rampenlicht

News provided by

China Daily

Mar 30, 2026, 16:24 ET

PEKING, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenbericht aus der China Daily:

Im Rahmen der Abschlusszeremonie des 2026 Zhongguancun Forum wurde am Sonntag eine Reihe wissenschaftlicher und technologischer Durchbrüche vorgestellt.

Continue Reading
The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.
The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden insgesamt 21 bedeutende Errungenschaften vorgestellt, darunter fünf aus den Spitzenbereichen der globalen Wissenschaft und Technologie, sieben aus dem zentralen Wirtschaftsbereich, vier zur Deckung wichtiger nationaler Bedürfnisse sowie fünf, die das Leben und die Gesundheit der Menschen betreffen.

Sie decken Schlüsselbereiche wie künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, integrierte Schaltkreise und Gesundheitswesen ab und stammen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einrichtungen, darunter nationale Laboratorien, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Universitäten, staatliche und bundeseigene Unternehmen sowie führende Technologieunternehmen.

Zu den Höhepunkten zählte die vom Institut für Hochenergiephysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelte Hochenergie-Photonenquelle, die nun den Probebetrieb aufgenommen hat.

Dies markierte Chinas Eintritt in die 4.0-Ära der Synchrotronstrahlungs-Lichtquellen. Pan Weimin, der Leiter des Projekts, beschrieb die Anlage als „ein extrem helles Hochenergielicht, das die mikroskopische Welt erhellt und große wissenschaftliche Herausforderungen löst".

Das HEPS, das als „Superlupe" und riesiges „Röntgengerät" bezeichnet wird, ist Asiens erste Hochenergie-Synchrotronstrahlungsquelle der vierten Generation. Nach Angaben des Instituts soll die Anlage mindestens 90 Hochleistungsstrahlführungen beherbergen, wobei in der ersten Phase bereits 14 Nutzerstrahlführungen und eine Teststrahlführung errichtet wurden.

Nach der Fertigstellung werden Forscher damit in der Lage sein, Mikrostrukturen sowie deren Entstehungs- und Entwicklungsprozesse in bisher unerreichter Detailgenauigkeit zu untersuchen.

Eine weitere bedeutende Errungenschaft war FlagOS 2.0, ein Open-Source-Softwaresystem für intelligentes Computing, das über 20 gängige KI-Chips unterstützt und von der Pekinger Akademie für Künstliche Intelligenz vorgestellt wurde.

Das Projekt soll als wichtige Grundlage für Chinas KI-Basissoftware dienen, den großflächigen Einsatz einheimischer Computing-Leistung unterstützen und eine unabhängige und kontrollierbare Entwicklung der Branche ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945381/image.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Prelomové objavy v centre pozornosti

Prelomové objavy v centre pozornosti

PEKING, 30. marec 2026 /PRNewswire/ – Toto je správa denníka China Daily: V nedeľu bola ako kľúčová súčasť záverečného ceremoniálu Fóra Zhongguancun...
Los avances más innovadores acaparan la atención

Los avances más innovadores acaparan la atención

Este es un reportaje del China Daily: Una serie de avances científicos y tecnológicos se presentaron el domingo como parte fundamental de la...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics