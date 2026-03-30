Przełomowe osiągnięcia w centrum uwagi

PEKIN, 30 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Informacja prasowa opublikowana przez China Daily:

W niedzielę, w ramach uroczystości zakończenia Forum Zhongguancun 2026, zaprezentowano szereg przełomowych osiągnięć naukowych i technologicznych.

The 2026 Zhongguancun Forum Annual Conference concludes in Beijing on Sunday, unveiling​ a series of scientific and technological breakthroughs.

Podczas wydarzenia zaprezentowano łącznie 21 najważniejszych osiągnięć, w tym pięć z pionierskich dziedzin światowej nauki i technologii, siedem z głównego obszaru gospodarki, cztery odpowiadające na najważniejsze potrzeby kraju oraz pięć związanych z życiem i zdrowiem ludzi.

Obejmują one kluczowe sektory, takie jak sztuczna inteligencja, lotnictwo i kosmonautyka, układy scalone oraz opieka zdrowotna, a ich autorami są różnorodne podmioty, w tym laboratoria krajowe, instytucje badawczo-rozwojowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa centralne i państwowe oraz wiodące firmy technologiczne.

Jednym z najważniejszych osiągnięć było źródło fotonów o wysokiej energii, opracowane przez Instytut Fizyki Wysokich Energii Chińskiej Akademii Nauk, które obecnie weszło w fazę próbnej eksploatacji.

Było to wydarzenie, które zapoczątkowało wkroczenie Chin w erę 4.0 w dziedzinie synchrotronowych źródeł promieniowania. Pan Weimin, kierownik projektu, opisał obiekt jako „niezwykle jasne światło o wysokiej energii, które oświetla mikroskopijny świat i pozwala rozwiązywać najważniejsze wyzwania naukowe".

HEPS, nazywany „superlupą" i gigantycznym „aparatem rentgenowskim", jest pierwszym w Azji źródłem promieniowania synchrotronowego czwartej generacji o wysokiej energii. Według instytutu obiekt ma obsługiwać co najmniej 90 wysokowydajnych linii wiązki, przy czym w pierwszej fazie zrealizowano już 14 linii użytkowych oraz jedną linię testową.

Po ukończeniu budowy umożliwi naukowcom badanie mikrostruktur oraz procesów ich powstawania i ewolucji z niespotykaną dotąd szczegółowością.

Kolejnym znaczącym osiągnięciem było uruchomienie przez Pekińską Akademię Sztucznej Inteligencji systemu oprogramowania do inteligentnych obliczeń typu open source o nazwie FlagOS 2.0, który obsługuje ponad 20 popularnych chipów AI.

Oczekuje się, że projekt ten stanie się fundamentem dla podstawowego oprogramowania AI w Chinach, umożliwiając szerokie wykorzystanie krajowych zasobów obliczeniowych oraz niezależny i kontrolowany rozwój branży.

