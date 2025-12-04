Mohammed R. Mhawish Mendapat Penghargaan Neal Conan Prize for Excellence in Journalism 2025

NEW YORK, 4 Desember 2025 /PRNewswire/ - Neal Conan Prize for Excellence in Journalism menobatkan Mohammed R. Mhawish sebagai pemenang tahun 2025 untuk penghargaan tahunan sebesar $50.000 setelah upacara presentasi pada tanggal 22 November di New York City. Penghargaan ini diberikan untuk menghormati jurnalis tingkat menengah, yang karyanya menunjukkan keahlian, integritas, dan dedikasi luar biasa terhadap penyampaian berita untuk kepentingan publik.

In this documentary short, Mohammed R. Mhawish, 2025 Neal Conan Prize winner, discusses his deep sense of responsibility to chronicle the experiences of his fellow Gazans, despite the extraordinary risks that such an effort entails, given the global reach of his work. 2025 Neal Conan Prize winner, Mohammed Mhawish (center), with 2024 winner, Hind Hassan (right), and inaugural winner, Jane Ferguson (left). (PRNewsfoto/Neal Conan Prize)

Liputan dan esai Mhawish telah dimuat di publikasi internasional yang terkemuka seperti The New Yorker, The New York Times, The Nation, dan This American Life. Mhawish berasal dari Gaza dan dikenal karena laporannya tentang pengalaman di Palestina. Karya Mhawish lain dari yang lain karena kejelasan narasinya dan sumber yang cermat di semua format cetak, audio, dan multimedia. Berlatar belakang sastra dan drama, Mhawish memulai kariernya dengan mengajar struktur narasi sebelum beralih ke jurnalisme. Dasar ini terus membentuk cara Mhawish terhadap observasi, karakter, dan penyusunan cerita di berbagai format.

Salah Satu Investasi Paling Signifikan di Dunia Bagi Jurnalisme Masa Depan

Neal Conan Prize adalah penghargaan jurnalisme tak terbatas yang paling banyak diberikan di dunia, khusus untuk mendukung karya jurnalis di masa depan. Berbeda dengan penghargaan tradisional yang hanya berfokus pada pencapaian masa lalu, Neal Conan Prize dirancang sebagai investasi langsung dan tak terbatas pada karier wartawan di tahap berikutnya. Dana hibah sebesar $50.000 dapat digunakan oleh pemenang untuk tujuan apa pun, termasuk mendukung proyek baru yang ambisius, waktu liputan lebih lama, atau pengembangan profesional tanpa henti.

Misi yang berorientasi pada masa depan ini sangat berkaitan dengan pasar media Asia yang cepat berubah, di mana banyak perusahaan menghadapi tekanan yang kuat untuk memproduksi konten singkat atau konten hiburan. Penghargaan ini membantu mempertahankan liputan berbasis riset yang cermat yang namanya diambil dari nama Neal Conan, pembawa acara dan koresponden kawakan di National Public Radio (NPR).

Sejarah Neal Conan Prize

Neal Conan Prize diciptakan tahun 2023, dua tahun setelah Conan wafat dan sepuluh tahun setelah pembatalan acara Talk of the Nation, program NPR yang dihormati dan dikenal karena kedalaman dan misi kepentingan publik. Saat upacara, penulis Gretel Ehrlich, mitra lama Conan, mengenang titik balik tersebut:

"Ketika Talk of the Nation dibatalkan begitu saja, Neal merasa sangat terpukul... Pekerjaan terpenting dalam hidupnya direnggut darinya. Pesan yang ditangkap Neal adalah, liputan yang serius tidak menghasilkan uang sebanyak hiburan."

Neal Conan Prize didirikan untuk melestarikan standar Conan: keingintahuan, ketelitian, keadilan, dan keyakinan bahwa khalayak menghargai jurnalisme yang substantif.

Komentar Mhawish Saat Menerima Penghargaan

"Saya berdiri di sini, berbicara dan mendapat pengakuan seperti ini, sungguh terasa luar biasa dan sangat merendahkan hati. Mungkin nama saya yang tercantum, tapi penghargaan ini adalah milik semua rekan saya dan semua orang yang percaya bahwa kebenaran masih penting."

Tentang Neal Conan Prize

Diberikan melalui Neal Conan Prize for Excellence in Journalism Fund di Greater Horizons, Penghargaan ini memberikan pengakuan kepada jurnalis tingkat menengah yang menunjukkan keunggulan dalam hal keahlian, keaslian, kedalaman penelitian, dan pelayanan publik. Penghargaan tak terbatas ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan profesional tanpa henti dan peliputan di masa mendatang.

Informasi lebih lanjut: nealconanprize.org

