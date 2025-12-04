Mohammed R. Mhawish氏、2025年Neal Conanジャーナリズム優秀賞を受賞

ニューヨーク, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- 11月22日にニューヨーク市で開催された授賞式を経て、Neal Conanジャーナリズム優秀賞（Neal Conan Prize for Excellence in Journalism）は、2025年度の賞金5万ドルの受賞者にMohammed R. Mhawish氏を選出しました。この賞は、卓越した技術、誠実さ、そして公共の利益となるストーリーテリングへの献身的な取り組みを実証した、現在活動中のジャーナリストを称えるものです。

Mhawish氏の報道記事やエッセイは、『The New Yorker』、『The New York Times』、『The Nation』、『This American Life』などの主要な国際メディアに掲載されています。ガザ出身のMhawish氏は、パレスチナ人の体験に関する報道で知られています。同氏の仕事の際立った特徴は、印刷物、オーディオ、マルチメディアなど、さまざまな形式にまたがり、明快な物語性を備え、厳格な裏取りに基づいている点です。文学と演劇を学んだ経歴を持ち、ジャーナリズムに転身する前は物語の構造を教える仕事からキャリアをスタートさせました。この基盤は、あらゆる媒体における観察、人物描写、ストーリー構築という同氏のアプローチに今なお影響を与え続けています。

In this documentary short, Mohammed R. Mhawish, 2025 Neal Conan Prize winner, discusses his deep sense of responsibility to chronicle the experiences of his fellow Gazans, despite the extraordinary risks that such an effort entails, given the global reach of his work. 2025 Neal Conan Prize winner, Mohammed Mhawish (center), with 2024 winner, Hind Hassan (right), and inaugural winner, Jane Ferguson (left). (PRNewsfoto/Neal Conan Prize)

未来のジャーナリズムに向けた世界最大級の投資

Neal Conan賞は、ジャーナリストの将来の活動を支援するために創設された賞で、資金面において世界でも特に手厚い支援を用意し、活動内容に制約を設けないという特徴を持っています。過去の実績のみに焦点を当てた従来の賞とは異なり、この賞は記者の次のキャリア展開に向け、制約のない直接的な投資となることを企図したものです。受賞者は、野心的な新規プロジェクトの支援、取材期間の延長、継続的な専門能力開発など、あらゆる目的に5万ドルの助成金を活用できます。

この未来志向の理念は、尺の短いコンテンツや娯楽志向のコンテンツを求められる中、急激な変化を遂げているアジアのメディア市場で大きな反響を呼んでいます。本賞は、長年にわたりNational Public Radio（NPR）の司会者兼特派員を務めたNeal Conanの名を冠したもので、綿密な調査に基づいた思索的な報道という同氏の姿勢を次世代に継承する役割を担っています。

賞の起源

この賞は、Conanが亡くなってから2年後の2023年に創設されました。この年は、深い内容と公共の利益を追求する姿勢で人気を博した同氏のNPR番組「Talk of the Nation」が打ち切られてから10年という節目でもあります。授賞式で、Conanの長年のパートナーである作家Gretel Ehrlich氏は、その転機を振り返りました。

「『Talk of the Nation』があっさりと打ち切られた時、Nealは打ちのめされました… 彼の人生の仕事が奪われたのです。彼に突き付けられたメッセージは、真剣な報道は娯楽ほど収益を上げないというものでした。」

この賞は、Conanが体現した基準（好奇心、厳密さ、公平性、そして読者や視聴者が本質的なジャーナリズムを重視するという信念）を継承するために創設されました。

Mhawish氏の受賞所感

「今夜ここに立ち、こうしてスピーチを行い、このように高い評価をいただけたことは、私にとって特別な瞬間であり、深く謙虚な気持ちにさせられます。この賞には私の名前が刻まれていますが、この名誉は私の同僚たち、そして真実が今も重要だと信じるすべての人々のものでもあります。」

Neal Conan賞について

Greater HorizonsのNeal Conan Prize for Excellence in Journalism Fundを通じて運営される本賞は、卓越した技量、独創性、調査の綿密さ、公共への貢献において模範となる中堅ジャーナリストを表彰するものです。この賞は、受賞者の活動に制約を課さず、専門家として継続的に成長し、今後も報道活動を継続できるように支援することを目的としています。

詳細情報：nealconanprize.org

