Seegene propone un enfoque integral para la detección de infecciones del tracto reproductivo mediante el Global Million Clinical Study (GMCS)

El análisis realizado con STAgora™ de aproximadamente 60,000 resultados de pruebas, recopilados durante 42 meses, mostró que se detectaron patógenos causantes de infecciones de transmisión sexual (ITS) en el 82% de los casos positivos para VPH.

Los hallazgos respaldan el valor potencial de un enfoque integral de pruebas que proporcione información tanto sobre VPH como sobre patógenos causantes de ITS.

Seegene validará la utilidad clínica de las pruebas integrales de VPH e ITS mediante el Global Million Clinical Study (GMCS) y establecerá evidencia científica para nuevos estándares globales en las pruebas de PCR.

SEÚL, Corea del Sur, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., empresa global especializada en diagnóstico molecular, anunció un enfoque integral de pruebas sindrómicas basado en PCR para las infecciones del tracto reproductivo (ITRs), mediante la detección simultánea de infecciones de transmisión sexual (ITSs) y del virus del papiloma humano (VPH).

Informe STAgora™

El anuncio se produce tras el lanzamiento, el pasado 8 de julio, del Global Million Clinical Study (GMCS) por parte de Seegene. Esta iniciativa tiene como objetivo generar evidencia científica para establecer un Nuevo Estándar Global en las pruebas de PCR, mediante la recopilación de datos clínicos del mundo real provenientes de instituciones de salud de todo el mundo y la evaluación de la utilidad clínica de estrategias diagnósticas específicas para distintas enfermedades.

El VPH es ampliamente reconocido como la principal causa del cáncer cervical, y determinados genotipos de alto riesgo, especialmente VPH-16 y VPH-18, están estrechamente asociados con la progresión de la enfermedad. Dado que las estrategias de tamizaje y seguimiento pueden variar según el genotipo de VPH detectado, identificar no solo la presencia del virus, sino también su genotipo, proporciona información clínica importante para el manejo de las pacientes.

Las ITS son causadas por diversos patógenos, entre ellos Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Pueden manifestarse con una amplia variedad de síntomas, como flujo anormal, disuria, dolor o prurito genital, dispareunia, dolor en la parte baja del abdomen, úlceras, vesículas o verrugas genitales e infertilidad. Debido a que diferentes patógenos suelen provocar manifestaciones clínicas similares, identificar el agente causal únicamente con base en los síntomas puede resultar difícil. Además, las infecciones asintomáticas son frecuentes y pueden contribuir a una transmisión no detectada.

Estudios recientes han sugerido que las ITS y la disbiosis vaginal pueden estar asociadas con cambios en el entorno inflamatorio, inmunológico y microbiológico local del cuello uterino, lo que podría influir en la adquisición, persistencia o eliminación del VPH. Este creciente conjunto de evidencias resalta la importancia de interpretar los hallazgos de VPH e ITS dentro de un contexto clínico más amplio, que incluya la edad de la paciente, sus síntomas, antecedentes y riesgo de exposición sexual, planes de embarazo, historial previo de infecciones y el microorganismo específico detectado. En conjunto, estos hallazgos proporcionan una base científica para seguir evaluando un enfoque integral de pruebas de VPH e ITS que valore el riesgo asociado al VPH junto con la presencia simultánea de infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto reproductivo.

Utilizando STAgora™, la plataforma de análisis estadístico y de datos en tiempo real de Seegene, la compañía realizó un análisis interno de aproximadamente 60 mil resultados de pruebas combinadas de VPH e ITS, generados durante un período de 42 meses. El análisis mostró que se detectaron patógenos causantes de ITS en el 82% de los casos positivos para VPH, mientras que el VPH se detectó en el 46% de los casos positivos para ITS. Además, la detección simultánea de VPH y patógenos causantes de ITS se observó en el 71% de los casos positivos identificados mediante pruebas integrales.

Estos hallazgos demuestran el potencial de incorporar la detección simultánea de ITS junto con el tamizaje de VPH. Entre sus posibles aplicaciones se incluyen la identificación de ITS asintomáticas, la evaluación de coinfecciones en personas con VPH positivo y el apoyo a la evaluación de la salud reproductiva durante la planificación del embarazo o el estudio de infertilidad.

A través del GMCS, Seegene tiene previsto seguir recopilando evidencia clínica sobre las pruebas integrales de VPH e ITS y evaluar estadísticamente su utilidad clínica y aplicabilidad mediante STAgora™.

Asimismo, la compañía presentará la relevancia y la dirección futura de este enfoque integral de pruebas por PCR durante la Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM 2026), que se llevará a cabo del 28 al 30 de julio en Anaheim, California.

Glosario y referencias

ITR (Infección del Tracto Reproductivo)

Categoría de enfermedades que engloba las infecciones del tracto reproductivo, incluidas las infecciones relacionadas con el VPH y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Analitos objetivo de la prueba de ITS

Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1), virus del herpes simple tipo 2 (HSV-2), Treponema pallidum (TP), Gardnerella vaginalis (GV) y Candida albicans (CA).

Referencias seleccionadas

Brusselaers N, et al. American Journal of Obstetrics and Gynecology . 2019.

. 2019. Koster BD, et al. Nature Communications. 2022.

Chen X, et al. Nature Communications. 2025.

Acerca de Seegene

Seegene es una compañía internacional dedicada al diagnóstico molecular con más de 25 años de experiencia en la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías de PCR en tiempo real para el diagnóstico de síndromes. La empresa goza de un amplio reconocimiento por su tecnología patentada de PCR multiplex, que permite la detección simultánea de múltiples patógenos en una sola prueba.

Una característica fundamental de la tecnología de PCR sindrómica en tiempo real de Seegene es su capacidad para detectar hasta 14 patógenos que provocan signos y síntomas similares en un solo tubo, al tiempo que proporciona información cuantitativa que permite una toma de decisiones clínicas más eficaz.

Las capacidades tecnológicas de Seegene quedaron demostradas durante la pandemia de COVID-19, cuando la empresa suministró más de 340 millones de pruebas de COVID-19 a más de 100 países de todo el mundo.

Aprovechando su experiencia en diagnóstico molecular, Seegene está ampliando su ámbito de actuación más allá del diagnóstico basado en ensayos para desarrollar un ecosistema de diagnóstico integrado. La empresa está desarrollando nuevas tecnologías, entre las que se incluyen STAgora™, una plataforma de análisis de datos de diagnóstico en tiempo real, y CURECA™, un sistema de PCR totalmente automatizado diseñado para optimizar todo el flujo de trabajo de las pruebas moleculares.

A través de su Iniciativa de Intercambio Tecnológico (Technology Sharing Initiative) y de sus alianzas globales, Seegene tiene como objetivo ampliar el acceso a las tecnologías de diagnóstico molecular y reforzar la preparación mundial frente a las enfermedades infecciosas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007893/Image_1__STAgora__Data_Analysis_Graph.jpg

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FUENTE Seegene Inc.