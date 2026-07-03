ZTE y GSMA: celebración conjunta de la Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE y GSMA M360 ASEAN

-ZTE y GSMA anuncian la celebración conjunta de la Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE y GSMA M360 ASEAN en el MWC26 de Shanghái

ZTE y GSMA celebrarán conjuntamente la 15ª Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE y GSMA M360 ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia.

Centrado en el tema "Diseñando el infinito: de la conectividad al valor digital", la Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE presenta cuatro capítulos clave: VISIÓN, VOLUMEN, VALOR y EMPRENDIMIENTO.

El evento de ZTE contará con ponencias magistrales, paneles, presentaciones de nuevos productos, recorridos por los stands y demostraciones de robots, reuniendo a líderes de opinión globales, funcionarios gubernamentales, ejecutivos de operadores, analistas y medios de comunicación.

SHANGHAI, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 25 de junio, ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, firmó un acuerdo para convertirse en socio estratégico del evento M360 ASEAN de GSMA.

Ambas partes organizarán conjuntamente la 15ª Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE y GSMA M360 ASEAN. La Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre, y GSMA M360 ASEAN los días 9 y 10 de septiembre de 2026.

ZTE y GSMA anuncian la celebración conjunta de la Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE y GSMA M360 ASEAN en el MWC26 de Shanghái (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Estos eventos reunirán a líderes mundiales de las TIC, operadores y expertos técnicos para llevar a cabo debates en profundidad y exploraciones prácticas centradas en la evolución de las redes futuras, la implementación inclusiva de la IA y la prosperidad económica digital regional. Aprovechando sus respectivas fortalezas tecnológicas y ecosistemas industriales globales, ambas partes intercambiarán conocimientos de vanguardia y ofrecerán soluciones prácticas para la industria, creando una plataforma de comunicación abierta y eficiente para el sector.

Bajo el lema "Diseñando el infinito: de la conectividad al valor digital", la 15ª Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE se desarrollará a lo largo de cuatro capítulos que trazan el camino desde la infraestructura inteligente hasta los resultados medibles:

VISIÓN – Definiendo el próximo capítulo digital: Una exploración abierta diseñada para plantear las preguntas clave que darán forma a los próximos cinco años. ¿Qué tipo de economía digital quiere ser el mundo y cuál es la visión de ASEAN para su región? Esta sesión sienta las bases para toda la Cumbre.

Definiendo el próximo capítulo digital: Una exploración abierta diseñada para plantear las preguntas clave que darán forma a los próximos cinco años. ¿Qué tipo de economía digital quiere ser el mundo y cuál es la visión de ASEAN para su región? Esta sesión sienta las bases para toda la Cumbre. VOLUMEN – El auge de la infraestructura inteligente: Este capítulo se alinea naturalmente con las principales fortalezas de ZTE, no centrándose en productos, sino mostrando capacidades integrales. Profundizará en la IA para redes, redes para IA, centros de datos, computación, nube, energía y redes autónomas, ofreciendo una visión completa de la infraestructura inteligente que sustenta el futuro digital.

– El auge de la infraestructura inteligente: Este capítulo se alinea naturalmente con las principales fortalezas de ZTE, no centrándose en productos, sino mostrando capacidades integrales. Profundizará en la IA para redes, redes para IA, centros de datos, computación, nube, energía y redes autónomas, ofreciendo una visión completa de la infraestructura inteligente que sustenta el futuro digital. VALOR – Donde se crea valor: Diseñada como la sesión más larga y valiosa para los asistentes, este segmento está completamente centrado en el cliente, sin ponencias de proveedores. Los estudios de caso reales y las perspectivas de los operadores serán protagonistas, demostrando dónde la transformación digital genera un impacto tangible.

Donde se crea valor: Diseñada como la sesión más larga y valiosa para los asistentes, este segmento está completamente centrado en el cliente, sin ponencias de proveedores. Los estudios de caso reales y las perspectivas de los operadores serán protagonistas, demostrando dónde la transformación digital genera un impacto tangible. EMPRENDIMIENTO – Dando forma a la próxima era de creación de valor: La sesión de clausura principal de la Cumbre, que presenta un diálogo de alto nivel sobre cómo la industria puede dar forma colectivamente a la próxima era de creación de valor, fomentando nuevas empresas y la colaboración del ecosistema.

Durante los dos días, los asistentes podrán disfrutar de ponencias magistrales visionarias, paneles de la industria, lanzamientos de nuevos productos, visitas a stands de exposiciones y demostraciones de robots, reuniendo a líderes gubernamentales, ejecutivos de operadores, socios del ecosistema, analistas y medios de comunicación de todo el mundo.

Acerca de la Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE:

En su 15ª edición, la Cumbre Global y Congreso de Usuarios de ZTE se ha convertido en el mayor foro autoorganizado de ZTE fuera de China y en un evento anual de referencia para la industria global de las TIC. Cada año, reúne a líderes de opinión, funcionarios gubernamentales, altos ejecutivos de operadores, analistas del sector y medios de comunicación de todo el mundo para intercambiar ideas y definir la agenda digital.

CONSULTAS DE MEDIOS:

Corporación ZTE

Comunicaciones

Email: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001122/ZTE_and_GSMA_Announce_Co_location_Between_ZTE_Global_Summit___User_Congress_and_GSMA_M360_ASEAN_at_M.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/6015701/ZTE_Logo.jpg

FUENTE ZTE Corporation