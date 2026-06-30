ZTE dan GSMA Gelar ZTE Global Summit & User Congress serta GSMA M360 ASEAN di Lokasi yang Sama sebagai Bagian dari Ajang MWC Shanghai 2026

Kedua acara tersebut akan mempertemukan pemimpin industri TIK global, operator telekomunikasi, dan pakar teknologi untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari evolusi jaringan masa depan, penerapan AI yang inklusif, hingga pengembangan ekonomi digital di level regional. Dengan memanfaatkan keunggulan teknologi dan jaringan ekosistem global masing-masing, ZTE dan GSMA akan berbagi wawasan terkini dan mendorong lahirnya solusi yang relevan bagi industri. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi wadah komunikasi yang terbuka dan efektif bagi para pelaku industri.

Dengan mengangkat tema "Architecting Infinity – From Connectivity to Digital Value", 15th ZTE Global Summit & User Congress akan terbagi ke dalam empat pilar utama yang menggambarkan transformasi, mulai dari pembangunan infrastruktur cerdas hingga penciptaan nilai bisnis yang nyata.

VISION – Menentukan Babak Digital Baru: Pilar ini akan mengangkat berbagai pertanyaan strategis yang akan menentukan perkembangan industri dalam lima tahun mendatang. Diskusi akan membahas seperti apa masa depan ekonomi digital global, serta bagaimana ASEAN memandang arah perkembangan kawasan di tengah transformasi digital yang semakin cepat. Sesi ini menjadi landasan bagi keseluruhan rangkaian konferensi.

– Menentukan Babak Digital Baru: Pilar ini akan mengangkat berbagai pertanyaan strategis yang akan menentukan perkembangan industri dalam lima tahun mendatang. Diskusi akan membahas seperti apa masa depan ekonomi digital global, serta bagaimana ASEAN memandang arah perkembangan kawasan di tengah transformasi digital yang semakin cepat. Sesi ini menjadi landasan bagi keseluruhan rangkaian konferensi. VOLUME – Kemunculan Infrastruktur Cerdas: Pada sesi ini, ZTE akan menampilkan kapabilitas terpadu, bukan sekadar memperkenalkan produk. Pembahasan mencakup AI untuk Jaringan, Jaringan untuk AI, pusat data, komputasi, komputasi awan, energi, hingga jaringan otonom. Seluruhnya agenda pembahasan memberikan gambaran menyeluruh tentang infrastruktur cerdas sebagai fondasi masa depan digital.

– Kemunculan Infrastruktur Cerdas: Pada sesi ini, ZTE akan menampilkan kapabilitas terpadu, bukan sekadar memperkenalkan produk. Pembahasan mencakup AI untuk Jaringan, Jaringan untuk AI, pusat data, komputasi, komputasi awan, energi, hingga jaringan otonom. Seluruhnya agenda pembahasan memberikan gambaran menyeluruh tentang infrastruktur cerdas sebagai fondasi masa depan digital. VALUE – Transformasi Digital yang Menghasilkan Nilai Nyata: Sebagai sesi dengan durasi terpanjang dalam konferensi, VALUE akan membahas pengalaman pelanggan dan operator, tanpa presentasi dari vendor. Melalui studi kasus dan pengalaman implementasi, sesi ini menunjukkan bagaimana transformasi digital mampu menciptakan dampak bisnis yang terukur.

– Transformasi Digital yang Menghasilkan Nilai Nyata: Sebagai sesi dengan durasi terpanjang dalam konferensi, VALUE akan membahas pengalaman pelanggan dan operator, tanpa presentasi dari vendor. Melalui studi kasus dan pengalaman implementasi, sesi ini menunjukkan bagaimana transformasi digital mampu menciptakan dampak bisnis yang terukur. VENTURE – Membentuk Era Baru dalam Penciptaan Nilai Tambah: Sebagai sesi penutup, VENTURE akan menghadirkan sesi dialog tingkat tinggi mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh industri untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru, memperkuat kolaborasi ekosistem, serta membangun era berikutnya dalam penciptaan nilai tambah.

Selama acara berlangsung, peserta akan disuguhi berbagai paparan, diskusi panel industri, peluncuran produk terbaru, tur area pameran, hingga pertunjukan robot. Acara ini akan mempertemukan pejabat pemerintah, pimpinan operator telekomunikasi, mitra ekosistem, analis industri, dan perwakilan media dari berbagai negara.

Tentang ZTE Global Summit & User Congress:

Memasuki edisi ke-15, ZTE Global Summit & User Congress telah berkembang menjadi forum terbesar yang digelar ZTE di luar Tiongkok. Ajang ini dan menjadi salah satu agenda tahunan penting bagi industri TIK global. Setiap tahun, ZTE Global Summit & User Congress menghadirkan tokoh terkemuka, pejabat pemerintah, eksekutif senior dari perusahaan telekomunikasi, analis industri, serta media dari berbagai negara untuk bertukar gagasan, berbagi wawasan, dan membahas arah perkembangan transformasi digital global.

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SOURCE ZTE Corporation