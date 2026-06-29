ZTE dan GSMA akan menganjurkan bersama Sidang Kemuncak Global & Kongres Pengguna ZTE ke-15 serta GSMA M360 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia

Bertumpukan tema "Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value", Sidang Kemuncak Global & Kongres Pengguna ZTE memperkenalkan empat bab visi: VISION, VOLUME, VALUE dan VENTURE

Acara ZTE akan menampilkan ucaptama, forum panel, pameran produk baharu, lawatan ke reruai dan persembahan robot yang menghimpunkan pemimpin pemikiran global, pegawai kerajaan, eksekutif pengendali telekomunikasi, penganalisis serta media

SHANGHAI, 29 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 25 Jun, ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), penyedia global terkemuka bagi penyelesaian teknologi maklumat dan komunikasi bersepadu, telah menandatangani perjanjian untuk menjadi Rakan Strategik bagi acara GSMA M360 ASEAN.

Kedua-dua pihak akan menganjurkan bersama Sidang Kemuncak Global & Kongres Pengguna ZTE ke-15 serta GSMA M360 ASEAN, dengan Sidang Kemuncak Global & Kongres Pengguna ZTE berlangsung pada 8–9 September, manakala GSMA M360 ASEAN diadakan pada 9–10 September 2026.

ZTE dan GSMA Umum Penganjuran Bersama Antara Sidang Kemuncak Global & Kongres Pengguna ZTE dan GSMA M360 ASEAN di MWC26 Shanghai (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Acara tersebut akan menghimpunkan pemimpin ICT global, pengendali telekomunikasi serta pakar teknikal untuk mengadakan perbincangan mendalam dan penerokaan praktikal yang memberi tumpuan kepada evolusi rangkaian masa depan, pelaksanaan AI yang inklusif serta kemakmuran ekonomi digital serantau. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi masing-masing serta ekosistem industri global, kedua-dua pihak akan bertukar-tukar pandangan terkini dan menyampaikan penyelesaian industri yang boleh dilaksanakan, seterusnya membina platform komunikasi yang terbuka dan cekap untuk sektor berkenaan.

Bertemakan "Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value" ("Membina Infiniti - Daripada Ketersambungan kepada Nilai Digital"), Sidang Kemuncak Global & Kongres Pengguna ZTE ke-15 akan berlangsung dalam empat bab yang menggambarkan perjalanan daripada infrastruktur pintar kepada hasil yang boleh diukur:

VISION – Mentakrifkan Bab Digital Seterusnya: Satu penerokaan terbuka yang dirangka untuk mengemukakan persoalan-persoalan penting yang membentuk lima tahun akan datang. Apakah bentuk ekonomi digital yang ingin dibina oleh dunia, dan apakah visi ASEAN untuk rantau ini? Sesi ini akan menjadi pembuka tirai kepada seluruh Sidang Kemuncak.

– Mentakrifkan Bab Digital Seterusnya: Satu penerokaan terbuka yang dirangka untuk mengemukakan persoalan-persoalan penting yang membentuk lima tahun akan datang. Apakah bentuk ekonomi digital yang ingin dibina oleh dunia, dan apakah visi ASEAN untuk rantau ini? Sesi ini akan menjadi pembuka tirai kepada seluruh Sidang Kemuncak. VOLUME – Kebangkitan Infrastruktur Pintar: Bab ini bersesuaian secara langsung dengan kekuatan teras ZTE—bukan dengan memberi tumpuan kepada produk, tetapi dengan mempamerkan keupayaan hujung-ke-hujung. Ia akan mengupas AI untuk Rangkaian, Rangkaian untuk AI, pusat data, pengkomputeran, awan, tenaga dan rangkaian autonomi, sekali gus memberikan gambaran menyeluruh mengenai infrastruktur pintar yang menyokong masa depan digital.

– Kebangkitan Infrastruktur Pintar: Bab ini bersesuaian secara langsung dengan kekuatan teras ZTE—bukan dengan memberi tumpuan kepada produk, tetapi dengan mempamerkan keupayaan hujung-ke-hujung. Ia akan mengupas AI untuk Rangkaian, Rangkaian untuk AI, pusat data, pengkomputeran, awan, tenaga dan rangkaian autonomi, sekali gus memberikan gambaran menyeluruh mengenai infrastruktur pintar yang menyokong masa depan digital. VALUE – Tempat Nilai Sebenar Dicipta: Dirangka sebagai sesi paling panjang dan bernilai paling tinggi kepada peserta, segmen ini diterajui sepenuhnya oleh pelanggan tanpa sebarang ucaptama daripada vendor. Kajian kes dunia sebenar dan perspektif pengendali telekomunikasi akan menjadi tumpuan, bagi menunjukkan bagaimana transformasi digital memberi impak nyata.

– Tempat Nilai Sebenar Dicipta: Dirangka sebagai sesi paling panjang dan bernilai paling tinggi kepada peserta, segmen ini diterajui sepenuhnya oleh pelanggan tanpa sebarang ucaptama daripada vendor. Kajian kes dunia sebenar dan perspektif pengendali telekomunikasi akan menjadi tumpuan, bagi menunjukkan bagaimana transformasi digital memberi impak nyata. VENTURE – Membentuk Era Penciptaan Nilai Seterusnya: Sesi penutup utama Sidang Kemuncak menampilkan dialog peringkat tertinggi mengenai bagaimana industri boleh bersama-sama membentuk era penciptaan nilai yang seterusnya, memupuk usaha niaga baharu dan kerjasama ekosistem.

Sepanjang kedua-dua hari acara, para peserta boleh menjangkakan ucaptama berwawasan, forum panel industri, pelancaran produk baharu, lawatan ke reruai pameran serta persembahan robot—menghimpunkan pemimpin kerajaan, eksekutif pengendali telekomunikasi, rakan ekosistem, penganalisis dan wakil media dari seluruh dunia.

Latar Belakang Sidang Kemuncak Global & Kongres Pengguna ZTE:

Kini memasuki edisi ke-15, Sidang Kemuncak Global & Kongres Pengguna ZTE telah berkembang menjadi forum terbesar anjuran sendiri ZTE di luar China serta acara tahunan penting bagi industri ICT global. Setiap tahun, ia menghimpunkan pemimpin pemikiran, pegawai kerajaan, eksekutif kanan pengendali telekomunikasi, penganalisis industri dan wakil media dari seluruh dunia untuk bertukar-tukar pandangan serta membentuk agenda digital.

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SOURCE ZTE Corporation