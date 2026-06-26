ZTE en GSMA kondigen gezamenlijke locatie aan voor de ZTE Global Summit & User Congress en GSMA M360 ASEAN tijdens MWC26 Shanghai

ZTE en GSMA organiseren de 15e ZTE Global Summit & User Congress en GSMA M360 ASEAN gezamenlijk in Kuala Lumpur, Maleisië

Onder het thema "Architecting Infinity – From Connectivity to Digital Value" (Oneindigheid vormgeven – Van connectiviteit naar digitale waarde) presenteert de ZTE Global Summit & User Congress vier hoofdstukken over de toekomstvisie: VISIE, OMVANG, WAARDE en ONDERNEMING

Het ZTE-evenement biedt keynotes, paneldiscussies, presentaties van nieuwe producten, rondleidingen langs de stands en robotpresentaties, tijdens een samenkomst van wereldwijde opinieleiders, overheidsfunctionarissen, topmanagers, analisten en de media

SHANGHAI, 27 juni 2026 /PRNewswire/ -- Op 25 juni ondertekende ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een overeenkomst, waaronder deze wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde informatie- en communicatietechnologieoplossingen strategisch partner wordt van het M360 ASEAN-evenement van de GSMA.

Beide bedrijven organiseren gezamenlijk de 15e ZTE Global Summit & User Congress en GSMA M360 ASEAN. De ZTE Global Summit & User Congress vindt plaats op 8 en 9 september en GSMA M360 ASEAN op 9 en 10 september 2026.

ZTE and GSMA Announce Co-location Between ZTE Global Summit & User Congress and GSMA M360 ASEAN at MWC26 Shanghai

De evenementen brengen wereldwijde ICT-leiders, netwerkexploitanten en technische experts bijeen voor diepgaande discussies en praktische verkenningen rond de evolutie van toekomstige netwerken, de inclusieve implementatie van AI en de welvaart van de regionale digitale economie. Met hun respectieve technologische sterke punten en wereldwijde industriële ecosystemen zullen beide bedrijven baanbrekende inzichten uitwisselen en praktische oplossingen voor de sector bieden, en zo een open en efficiënt communicatieplatform voor de sector leveren.

Onder het thema "Architecting Infinity – From Connectivity to Digital Value"(Oneindigheid vormgeven – Van connectiviteit naar digitale waarde), presenteert de 15e ZTE Global Summit & User Congress vier hoofdstukken om de reis van intelligente infrastructuur naar meetbare resultaten in kaart te brengen:

VISIE – Het volgende digitale hoofdstuk vormgeven: Een open verkenning om de cruciale vragen aan de orde te stellen die de komende vijf jaar gaan bepalen. Wat voor soort digitale economie wil de wereld worden, en wat is de visie van de ASEAN zelf voor haar regio? Deze sessie vormt de opmaat voor de hele top.

– Het volgende digitale hoofdstuk vormgeven: Een open verkenning om de cruciale vragen aan de orde te stellen die de komende vijf jaar gaan bepalen. Wat voor soort digitale economie wil de wereld worden, en wat is de visie van de ASEAN zelf voor haar regio? Deze sessie vormt de opmaat voor de hele top. VOLUME – De opkomst van intelligente infrastructuur: Dit hoofdstuk sluit naadloos aan bij de kernkracht van ZTE. De nadruk ligt niet op producten, maar op de volledige mogelijkheden die ze bieden. Het gaat dieper in op AI voor netwerken, netwerken voor AI, datacenters, computing, de cloud, energie en autonome netwerken, en schetst zo een uitgebreid beeld van de intelligente infrastructuur die ten grondslag ligt aan de digitale toekomst.

– De opkomst van intelligente infrastructuur: Dit hoofdstuk sluit naadloos aan bij de kernkracht van ZTE. De nadruk ligt niet op producten, maar op de volledige mogelijkheden die ze bieden. Het gaat dieper in op AI voor netwerken, netwerken voor AI, datacenters, computing, de cloud, energie en autonome netwerken, en schetst zo een uitgebreid beeld van de intelligente infrastructuur die ten grondslag ligt aan de digitale toekomst. WAARDE – Waar daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd: Dit onderdeel, ontworpen als de langste en meest waardevolle sessie voor deelnemers, is volledig klantgericht, zonder presentaties van leveranciers. Praktijkvoorbeelden en de visie van operators staan centraal en laten zien waar digitale transformatie tastbare resultaten oplevert.

– Waar daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd: Dit onderdeel, ontworpen als de langste en meest waardevolle sessie voor deelnemers, is volledig klantgericht, zonder presentaties van leveranciers. Praktijkvoorbeelden en de visie van operators staan centraal en laten zien waar digitale transformatie tastbare resultaten oplevert. ONDERNEMING – De weg naar een nieuw tijdperk van waardecreatie: De afsluitende topbijeenkomst van de Summit levert een dialoog op het hoogste niveau over hoe de sector gezamenlijk het volgende tijdperk van waardecreatie kan vormgeven, waarbij nieuwe initiatieven en samenwerking binnen het ecosysteem worden gestimuleerd.

Gedurende beide dagen krijgen bezoekers een aanbod van visionaire keynotes, paneldiscussies met experts uit de sector, lanceringen van nieuwe producten, rondleidingen langs beursstands en robotpresentaties. Het evenement brengt overheidsleiders, topmanagers, partners uit het ecosysteem, analisten en de media uit de hele wereld bijeen.

Over de ZTE Global Summit & User Congress:

De ZTE Global Summit & User Congress, die inmiddels aan zijn 15e editie toe is, is uitgegroeid tot het grootste door ZTE zelf georganiseerde forum buiten China en een toonaangevend jaarlijks evenement voor de wereldwijde ICT-sector. Elk jaar brengt het evenement opinieleiders, overheidsfunctionarissen, topmanagers, sectoranalisten en vertegenwoordigers van de media uit de hele wereld bijeen om inzichten uit te wisselen en de digitale agenda vorm te geven.

VRAGEN VAN DE MEDIA:

ZTE Corporation

Bedrijfscommunicatie

E-mail: [email protected]

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