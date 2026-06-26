ZTE จับมือ GSMA เผยความร่วมมือครั้งสำคัญกลางเวที MWC26 Shanghai ประกาศปักหมุดจัดงาน ZTE Global Summit & User Congress พร้อมกับงาน GSMA M360 ASEAN

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ZTE Corporation

26 Jun, 2026, 22:30 CST

  • ZTE และ GSMA เตรียมจัดงาน ZTE Global Summit & User Congress ครั้งที่ 15 ร่วมกับงาน GSMA M360 ASEAN ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  • งาน ZTE Global Summit & User Congress ชูแนวคิด "Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value" พร้อมเปิดมุมมองผ่านวิสัยทัศน์ใน 4 มิติด้วยกัน ได้แก่ VISION, VOLUME, VALUE และ VENTURE 
  • ไฮไลต์เด่นภายในงานของ ZTE มีทั้งปาฐกถาพิเศษ การเสวนาเจาะลึก การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำชมบูธนิทรรศการ และการแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะ โดยเป็นการรวมตัวของผู้นำทางความคิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้บริหารระดับสูงจากผู้ให้บริการเครือข่าย นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนทั่วโลก

เซี่ยงไฮ้, 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจรชั้นนำระดับโลก ได้ลงนามในข้อตกลงในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ประจำงาน M360 ASEAN ของ GSMA

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมจัดสองงานใหญ่ควบคู่กัน ได้แก่ งาน ZTE Global Summit & User Congress ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน และงาน GSMA M360 ASEAN ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2569

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ZTE จับมือ GSMA เผยความร่วมมือครั้งสำคัญกลางเวที MWC26 Shanghai ประกาศปักหมุดจัดงาน ZTE Global Summit & User Congress พร้อมกับงาน GSMA M360 ASEAN (PRNewsfoto/ZTE Corporation)
ZTE จับมือ GSMA เผยความร่วมมือครั้งสำคัญกลางเวที MWC26 Shanghai ประกาศปักหมุดจัดงาน ZTE Global Summit & User Congress พร้อมกับงาน GSMA M360 ASEAN (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

การผนึกกำลังในครั้งนี้จะดึงดูดผู้ทรงอิทธิพลในแวดวง ICT ผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเจาะลึกแนวปฏิบัติจริง โดยเน้นไปที่ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายแห่งอนาคต การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างทั่วถึง ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคให้เติบโตก้าวหน้า นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายพร้อมนำเอาจุดแข็งทางเทคโนโลยีและระบบนิเวศอุตสาหกรรมในระดับสากลมาร่วมขับเคลื่อน เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้าและนำเสนอโซลูชันที่นำไปปฏิบัติได้จริง นับเป็นการสร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพให้แก่ภาคธุรกิจ

งาน ZTE Global Summit & User Congress ครั้งที่ 15 มีขึ้นในธีม "Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value" โดยจะนำเสนอเรื่องราวผ่าน 4 มิติสำคัญ ที่จะพาทุกท่านร่วมเดินทางและเปิดมุมมองตั้งแต่การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ไปจนถึงการสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จที่จับต้องได้จริง ดังนี้

  • VISION – Defining Next Digital Chapter: ร่วมสำรวจทิศทางอนาคตอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อตั้งโจทย์ท้าทายสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทั่วโลกหวังที่จะไปให้ถึง รวมถึงวิสัยทัศน์ของภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนอนาคตของตนเอง ซึ่งเซสชันนี้จะเข้ามากำหนดทิศทางหลักของงานซัมมิตในครั้งนี้ทั้งหมด
  • VOLUME – The Rise of Intelligent Infrastructure: มิตินี้สะท้อนถึงจุดแข็งอันโดดเด่นของ ZTE โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดงศักยภาพในการดำเนินงานแบบครบวงจร พร้อมเจาะลึกในเรื่อง AI for Network, Network for AI, ศูนย์ข้อมูล, ระบบประมวลผล, คลาวด์, พลังงาน และเครือข่ายอัตโนมัติ เพื่อฉายภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนโลกดิจิทัลแห่งอนาคต
  • VALUE – Where Value Is Actually Created: เซสชันที่ใช้เวลานำเสนอยาวนานที่สุดและมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยความพิเศษคือจะเป็นเซสชันที่ตัวลูกค้าเองเป็นคนกำหนดทิศทาง ไม่มีการขึ้นกล่าวปาฐกถาจากเวนเดอร์ ภายในงานจะมุ่งแบ่งปันกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงและมุมมองของผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงได้อย่างไรบ้าง
  • VENTURE – Shaping the Next Value Creation Era: เซสชันไฮไลต์ปิดท้ายงานซัมมิต ซึ่งจะเป็นเวทีเสวนาของผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมในการก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการสร้างมูลค่า พร้อมทั้งขับเคลื่อนการลงทุนในธุรกิจเกิดใหม่และการสานความร่วมมือในระบบนิเวศธุรกิจ

ตลอดการจัดงานทั้งสองวัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้เปิดมุมมองไปกับการกล่าวปาฐกถาพิเศษจากผู้นำวิสัยทัศน์ การเสวนาเจาะลึกในอุตสาหกรรม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การนำชมบูธนิทรรศการ ตลอดจนการแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นเวทีศูนย์รวมครั้งสำคัญของผู้นำภาครัฐ ผู้บริหารระดับสูงจากผู้ให้บริการเครือข่าย พันธมิตรในระบบนิเวศอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนจากทั่วทุกมุมโลก

เกี่ยวกับงาน ZTE Global Summit & User Congress

งาน ZTE Global Summit & User Congress ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ได้เติบโตสู่งานฟอรัมที่ใหญ่ที่สุดของ ZTE ที่จัดขึ้นนอกประเทศจีน และกลายเป็นหมุดหมายสำคัญประจำปีของวงการ ICT โลก โดยในแต่ละปี งานนี้ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีรวมเหล่าผู้นำทางความคิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้บริหารระดับสูงจากผู้ให้บริการเครือข่าย นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม และสื่อมวลชนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อร่วมกันแบ่งปันมุมมองเชิงลึกและกำหนดทิศทางขับเคลื่อนวาระดิจิทัลของโลก

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง ZTE Corporation
แผนกสื่อสาร
อีเมล: [email protected] 

SOURCE ZTE Corporation

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