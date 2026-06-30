ZTE und GSMA kündigen Ko-Lokalisierung zwischen ZTE Global Summit & User Congress und GSMA M360 ASEAN beim MWC26 Shanghai an

ZTE und GSMA veranstalten gemeinsam den 15. ZTE Global Summit & User Congress und den GSMA M360 ASEAN in Kuala Lumpur, Malaysia

Konzentriert auf das Thema „Architecting Infinity Von der Konnektivität zum digitalen Wert" führt der ZTE Global Sumymit & User Congress vier Visionsabschnitte ein: VISION, VOLUMEN, WERT und VENTURE

Die ZTE-Veranstaltung wird Keynotes, Panels, neue Produktpräsentationen, Booth-Touren und Roboter-Performances umfassen und globale Vordenker, Regierungsbeamte, Betreiberverantwortliche, Analysten und Medien zusammenbringen.

SHANGHAI, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 25. Juni hat ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen, eine Vereinbarung unterzeichnet, um der strategische Partner der M360 ASEAN-Veranstaltung der GSMA zu werden.

Die beiden Parteien werden den 15. ZTE Global Summit & User Congress und den GSMA M360 ASEAN gemeinsam veranstalten, wobei der ZTE Global Summit & User Congress am 8. und 9. September und der GSMA M360 ASEAN am 9. und 10. September 2026 stattfinden werden.

ZTE and GSMA Announce Co-location Between ZTE Global Summit & User Congress and GSMA M360 ASEAN at MWC26 Shanghai

Die Veranstaltungen werden globale IKT-Führungskräfte, Betreiber und technische Experten zusammenbringen, um eingehende Diskussionen und praktische Erkundungen zu führen, die sich auf die Entwicklung zukünftiger Netzwerke, die umfassende Umsetzung von KI und den regionalen digitalen wirtschaftlichen Wohlstand konzentrieren. Unter Nutzung der jeweiligen technologischen Stärken und der globalen industriellen Ökosysteme werden beide Seiten neueste Erkenntnisse austauschen und umsetzbare Branchenlösungen liefern und eine offene und effiziente Kommunikationsplattform für den Sektor aufbauen.

Unter dem Thema „Architecting Infinity - From Connectivity to Digital Value" wird sich der 15. ZTE Global Summit & User Congress in vier Kapiteln entwickeln, die die Reise von intelligenter Infrastruktur zu messbaren Ergebnissen abbilden:

VISION : Definition des nächsten digitalen Kapitels: Eine offene Erforschung, die die kritischen Fragen aufwerfen soll, die die nächsten fünf Jahre prägen werden. Welche Art von digitaler Wirtschaft möchte die Welt werden, und was ist die Vision der ASEAN für ihre Region? Diese Sitzung bildet die Grundlage für den gesamten Gipfel.

: Definition des nächsten digitalen Kapitels: Eine offene Erforschung, die die kritischen Fragen aufwerfen soll, die die nächsten fünf Jahre prägen werden. Welche Art von digitaler Wirtschaft möchte die Welt werden, und was ist die Vision der ASEAN für ihre Region? Diese Sitzung bildet die Grundlage für den gesamten Gipfel. VOLUMEN : Der Aufstieg der intelligenten Infrastruktur Dieses Kapitel passt natürlich zu den Kernstärken von ZTE, indem es sich nicht auf Produkte konzentriert, sondern durch die Präsentation von End-to-End-Fähigkeiten. Es wird sich mit KI für Netzwerk, Netzwerk für KI, Rechenzentren, Computing, Cloud, Energie und autonomen Netzwerken befassen und ein umfassendes Bild der intelligenten Infrastruktur zeichnen, die der digitalen Zukunft zugrunde liegt.

: Der Aufstieg der intelligenten Infrastruktur Dieses Kapitel passt natürlich zu den Kernstärken von ZTE, indem es sich nicht auf Produkte konzentriert, sondern durch die Präsentation von End-to-End-Fähigkeiten. Es wird sich mit KI für Netzwerk, Netzwerk für KI, Rechenzentren, Computing, Cloud, Energie und autonomen Netzwerken befassen und ein umfassendes Bild der intelligenten Infrastruktur zeichnen, die der digitalen Zukunft zugrunde liegt. WERT , Wo der Wert tatsächlich geschaffen wird: Dieses Segment ist als die längste und wertvollste Sitzung für die Teilnehmer konzipiert und wird vollständig vom Kunden geleitet, ohne Keynotes von Anbietern. Reale Fallstudien und Betreiberperspektiven werden im Mittelpunkt stehen und zeigen, wo die digitale Transformation greifbare Auswirkungen hat.

, Wo der Wert tatsächlich geschaffen wird: Dieses Segment ist als die längste und wertvollste Sitzung für die Teilnehmer konzipiert und wird vollständig vom Kunden geleitet, ohne Keynotes von Anbietern. Reale Fallstudien und Betreiberperspektiven werden im Mittelpunkt stehen und zeigen, wo die digitale Transformation greifbare Auswirkungen hat. VENTURE - Gestaltung der nächsten Wertschöpfungsperiode: Die feierliche Abschlusssitzung des Gipfels mit dem Dialog auf höchster Ebene darüber, wie die Industrie gemeinsam die nächste Ära der Wertschöpfung gestalten und neue Unternehmen und Ökosystemzusammenarbeit fördern kann.

An beiden Tagen können die Teilnehmer visionäre Keynotes, Branchenpanels, neue Produkteinführungen, Ausstellungstouren und Robotervorführungen erwarten, die Regierungschefs, Betreiberchefs, Ökosystempartner, Analysten und Medien aus der ganzen Welt zusammenbringen.

Über den ZTE Global Summit & User Congress:

Jetzt in seiner 15. Ausgabe ist der ZTE Global Summit & User Congress zum größten selbstorganisierten Forum von ZTE außerhalb Chinas und zu einem bedeutenden jährlichen Ereignis für die globale IKT-Industrie geworden. Jedes Jahr versammelt es Vordenker, Regierungsbeamte, leitende Betreiber, Branchenanalysten und Medien aus der ganzen Welt, um Einblicke auszutauschen und die digitale Agenda zu gestalten.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

MEDIENANFRAGEN:

ZTE Corporation

Kommunikation

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